Glen Powell diz que Sydney Sweeney foi o cérebro por trás da estratégia de marketing de filmes

Glen Powell está finalmente dizendo a parte tranquila em voz alta quando se trata de sua comédia romântica com Sidney Sweeney – ou seja, que a química fora da tela foi 100% encenada e falsa.

O ator derramou o chá de uma vez por todas em uma nova entrevista ao NYT – dizendo isso sobre o filme dele e de Sydney “Anyone But You” … “As duas coisas que você tem para vender em uma comédia romântica são diversão e química. Sydney e eu nos divertimos muito juntos e temos muita química sem esforço.”

A própria Sydney também intervém nesta mesma entrevista, confirmando que foi ela quem mexeu os pauzinhos para fazer com que todos pensassem que ela e Glen eram um casal – o que alimentou muitos rumores e fofocas sobre namoro … mas tudo acabou sendo completamente falso.

Ela diz: “Eu estava em todas as ligações. Estava em bate-papos em grupo de texto. Provavelmente mantinha todo mundo do marketing e distribuição da Sony acordado à noite porque não conseguia parar de pensar nas ideias”.

Sydney continua… “Eu queria ter certeza de que estávamos conversando ativamente com o público enquanto promovíamos este filme, porque no final das contas, foram eles que criaram toda a narrativa”.

Certamente ajudou o fato de o relacionamento na vida real de Glen ter desmoronado na época… embora o noivado de Sydney com Jonathan Davino é ainda continua forte .

No momento em que tudo isso estava acontecendo, alguns especialistas nos disseram que sua química fora da tela era completamente inventada e nada além de um golpe de relações públicas – e no fim das contas… eles estavam certos. “Anyone But You” foi relativamente bem nas bilheterias – então todos fomos enganados.