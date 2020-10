Startups – Inovação e Empreendedorismo

Startups e a Inovação

Falamos sobre a importância da inovação dentro do empreendedorismo. Assim sendo, as startups fazem parte de um modelo de negócios inovador.

As ideias só se tornam de fato inovadoras se colocadas em prática. Assim sendo, uma inovação só será de fato uma inovação quando é aceita pelo público.

Inovação Disruptiva

Por isso as startups são modelos inovadores de negócio, uma vez que um dos valores desse tipo de negócio é a inovação disruptiva.

Assim sendo, as startups são inovadoras pela própria ideia de negócio, ao passo que ainda precisam oferecer outras inovações.

Para que uma startup seja inovadora ela deve estar focada e antecipar tendências.

As inovações são constatadas quando geram valor, por isso as medições, teste e métricas que antecedem seu lançamento, não determinam seu sucesso.

Análises Reais e ROI

Analise o ROI das suas inovações, ao passo que um dos princípios da inovação é alto retorno com baixo investimento. Essa é a base das Startups.

Acompanhe indicadores de economia de custos, assim poderá minimizar os riscos de lançar um produto com baixo impacto para o cliente e alto custo de produção.

Analise o mercado

As tendências de mercado são norteadoras para as startups. Pois, para lançar algo realmente inovador, precisa estudar sobre o mercado e a possibilidade de obsolência do seu lançamento.

Retorno do Cliente

Avalie as dificuldades uso, fraquezas e potenciais dos seus lançamentos. Assim sendo, solicite feedback aos seus compradores. Peça avaliação e se possível, coloque as avaliações no sistema para que te gerem métricas.

A disrupção dentro da inovação fala sobre quando uma ideia muda o mercado, por isso as inovações disruptivas estão interligadas as Startups.

Para empreender dentro de uma startup precisa ter um perfil de se arriscar. Ao passo que ser inovador dentro de uma startup é quase uma forma de sequenciar o negócio.

Inovar na sua Startup é um dos caminhos para o seu sucesso!