Você está pensando em fazer vídeos para promover sua marca, mas uma pergunta aparece em sua mente:

“Qual tipo de vídeo eu poderia fazer?”

O assunto não é tão trivial quanto parece, e cabe ao produtor (ou responsável pelos vídeos) decidir qual é a melhor maneira de se comunicar com seu público.

Hoje vamos mostrar 5 maneiras de usar vídeos para engajar sua audiência e como criar verdadeiros fãs de sua marca

Depois de apresentar as possibilidades do mundo da produção audiovisual, vamos entrar no assunto sobre a melhor forma de fazer vídeo com fotos.

Preparado? Vamos começar!

1)Eventos ao vivo

Esse modelo ficou mundialmente famoso e utilizado durante a pandemia de 2020.

Webinars e lives conseguiram ampliar a audiência de muitos produtores de conteúdo ao redor do mundo.

Existe um fato interessante sobre esse tipo de vídeo: As plataformas como Youtube costumam dar destaque aos eventos ao vivo.

As páginas iniciais deixam em destaque os eventos, como um convite para o usuário interagir.

No instagram, seus eventos ao vivo ficam na primeira posição na região dos stories para seus seguidores, o que possibilita muito engajamento dos usuários com você.

Quando você está transmitindo um evento ou bate papo ao vivo , você consegue aparecer na Home das pessoas, ou no feed de vídeos e eventos que aparecem como sugestões – mesmo se tiver poucos seguidores.

Isso sem falar que é uma oportunidade de ouro para fazer com que pessoas que não te conhecem visitem sua página pela primeira vez.

Só que essa opção você vai depender totalmente de uma filmagem sua, sendo inviável fazer vídeo com fotos ou com apresentações pré montadas.

2)Tutoriais

Não importa em qual rede social você esteja, os tutoriais sempre são acessados por inúmeras pessoas.

Os tutoriais costumam responder a uma pergunta ou “dor” que as pessoas possuem, e acabam encontrando você e seu conteúdo.

E nessa primeira visita, se encontrarem algo bem elaborado, podem compartilhar para outras pessoas ou até mesmo se tornarem seus clientes.

Esse tipo de estratégia funciona, mas tem que ser recorrente. Você terá de ser lembrado por tirar a dúvida do público quando for o assunto do seu nicho.

Ou seja, vez ou outra você vai pensar em temas possíveis para desenvolver tutoriais e mini-aulas.

Também terá que fazer vídeo com fotos e ilustrações dos temas abordados, de maneira detalhista.

A vantagem desta estratégia é que se você usar uma boa estratégia de SEO, você será encontrado por milhares de usuários. Isso, claro, se você estiver usando o Youtube ou um site próprio.

3)Cursos

Indo em uma linha de raciocínio parecida com os tutoriais, esse formato de conteúdo também prende a atenção de muitas pessoas, e consegue trazer novo usuários até a sua página.

Os cursos conseguem promover sua imagem pessoal de especialista (expert) em um determinado assunto, o que é essencial para pessoas que são autônomas e não representam nenhuma empresa.

Então dê foco em algo que você seja bom, e que tenha desenvoltura para abordar o assunto de maneira mais profunda.

Agora que você escolheu “o quê” será seu curso, vem a parte do “como” fazê-lo.

Cabe a você decidir se é algo postado gratuitamente nas redes sociais ou no Youtube, ou se será um curso privado (Udemy ou hotmart, por exemplo).

No Instagram, os experts publicam vídeos breves, que aos poucos vão se tornando bibliotecas de conhecimento – acessadas no perfil ou página do expert.

Isso faz a pessoa que busca sobre um determinado assunto, acesse seu perfil ou canal para ver e aprender mais um pouco sobre o assunto de interesse dela.

Para entender melhor sobre a edição e estruturação do seu curso online, leia a parte final deste artigo, que fala sobre uma ferramenta para fazer video com fotos gratuitamente.

4)Vídeo Situacional

Sabe quando você entra no perfil daquele cara que você segue, e se depara com um vídeo que ele está filmando em posição de self?

Quando você percebe, aquele vídeo filmado de maneira natural estava falando sobre algo do seu interesse, e você o assistiu por completo.

Pois bem. A estratégia por trás desses vídeos são suas chamadas, sempre com apelo a gatilhos mentais:

“Sabe o que eu estava pensando hoje pessoal…”

“Muita gente me procura, para perguntar se o método xyz ainda funciona. Vou explicar para você agora mesmo…”

A probabilidade de você ver até o final, se você for seguidor da pessoa, é bem alta.

Outra possibilidade, que demanda observação e oportunidade, são os vídeos a respeito de assuntos recentes ou notícias.

Imagine que você e sua página seja a primeira a falar de um lançamento ou de uma notícia “breaking news”?

Muitas pessoas encontraram sua publicação, naturalmente. Por isso, atenção no título e na descrição de todo material que você publica.

5) Entrevistas e parcerias

Muitos canais de Youtube ficaram famosos pelas parcerias que sempre criam.

Esses canais convidam especialistas e pessoas específicas (nem sempre muito conhecidas) para falarem de determinados assuntos.

Se o seu canal representa uma marca ou empresa, a busca por parcerias e eventos como entrevistas é algo muito interessante, onde existe muito a ser explorado por você e sua equipe.

Como criar e editar esses vídeos?

Não mostraríamos todas essas possibilidades para você, sem explicar ao menos como filmar ou editar todo esse material.

A ferramenta que indicamos, o InVideo, possibilita que você crie vídeos para qualquer mídia social, sem ter dificuldades com formatos para publicação.

A ferramenta conta com um design Drag n’ drop, que permite você criar o vídeo da maneira mais apropriada a sua audiência e a sua estrutura. É a melhor maneira de fazer vídeo com fotos e músicas de sua escolha ou preferência.

Se precisar montar uma identidade visual para uma série de vídeos, a ferramenta traz centenas de opções prontas – e ainda assim, você consegue ajustar cores e formas de acordo com sua preferência.

Isso sem falar das possibilidades de sobreposição de elementos, que permitem o usuário de colocar mini vídeos e imagens animadas junto das filmagens que faz.

Faça um teste quando for publicar seu próximo vídeo – seja ele para o Youtube ou para outras mídias sociais como o Instagram.