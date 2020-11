Educação: 7 termos que estão super em alta

Como em toda profissão, a educação tem inúmeros termos usados para se referir a metodologias educacionais específicas. Esses chavões têm uso ??livre e frequente na comunidade escolar.

Quer você seja um professor veterano ou apenas começando, é essencial manter-se atualizado com os jargões da educação mais recentes e que estão em alta.

A seguir você pode ver quais são esses termos.

Núcleo comum

Os Padrões Estaduais de Núcleo Comum são um conjunto de padrões de aprendizagem que fornecem uma compreensão clara e consistente do que se espera que os alunos aprendam durante o ano letivo. Os padrões são projetados para fornecer aos professores uma orientação de quais habilidades e conhecimentos os alunos precisam para que possam prepará-los para o sucesso futuro.

Aprendizado cooperativo

A aprendizagem cooperativa é uma estratégia de ensino que os professores usam para ajudar seus alunos a processar informações mais rapidamente, fazendo-os trabalhar em pequenos grupos para atingir um objetivo comum. Cada membro que está no grupo é responsável por aprender as informações fornecidas e também por ajudar os outros membros do grupo a aprenderem as informações.

Taxonomia de Bloom

A Taxonomia de Bloom se refere a um conjunto de objetivos de aprendizagem que os professores usam para orientar seus alunos durante o processo de aprendizagem.

Quando os alunos são apresentados a um tópico ou conceito, o professor usa habilidades de pensamento de ordem superior (Taxonomia de Bloom) para ajudar os alunos a responder e / ou resolver problemas complexos. Existem seis níveis de Taxonomia de Bloom: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar.

Andaime Instrucional

O andaime instrucional se refere ao apoio que um professor dá a um aluno quando uma nova habilidade ou conceito é apresentado a ele. O professor usa uma estratégia de andaime para motivar e ativar o conhecimento prévio sobre o assunto que está prestes a aprender.

Por exemplo, um professor faria perguntas aos alunos, faria com que fizessem previsões, criaria um organizador gráfico , modelo ou apresentaria um experimento para ajudar a ativar o conhecimento prévio.

Leitura guiada

A leitura guiada é uma estratégia que o professor usa para ajudar os alunos a se tornarem grandes leitores. O papel do professor é fornecer apoio a um pequeno grupo de alunos, usando uma variedade de estratégias de leitura para orientá-los a ter sucesso na leitura.

Essa estratégia está associada principalmente às séries do ensino fundamental, mas pode ser adaptada em todos os níveis de ensino.

Quebra de cérebro

Uma pausa cerebral é uma pequena pausa mental realizada durante intervalos regulares durante o ensino em sala de aula. As pausas cerebrais são geralmente limitadas a cinco minutos e funcionam melhor quando incorporam atividades físicas.

Uma quebra de cérebro não é novidade. Os professores os incorporaram em suas aulas por anos. Os professores os usam entre as aulas e atividades para impulsionar o pensamento dos alunos.

Seis características da escrita

Os seis traços da escrita têm seis características principais que definem uma escrita de qualidade. São eles:

Ideias – a mensagem principal;

Organização – a estrutura;

Voz – tom pessoal;

Escolha de palavras – transmita significado;

Fluência de frase – o ritmo;

Convenções – mecânicas

Esta abordagem sistemática ensina os alunos a olhar para a escrita uma parte de cada vez. Aqueles que escrevem aprendem a ser mais críticos de seu próprio trabalho e isso os ajuda a fazer melhorias também.