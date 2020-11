O Deputado Estadual Marcelo Beltrão conseguiu lograr êxito nas eleições municipais de Coruripe. Junto com Zé Enéas, Marcelo obteve 55,78% dos votos válidos, totalizando assim 16.038 votos. Já o segundo colocado, Maykon Beltrão, atingiu 42,50%, 12.221 votos. O terceiro colocado foi Edinho do Helvio com 1,71%, 493 votos.

Essa eleição conseguiu tirar do poder um lado da família Beltrão, encabeçada por Marx Beltrão, grupo esse que dominava Coruripe há anos.

