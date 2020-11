Polícia registra tentativa de homicídio na Prainha em Penedo

Por volta das 19h desta segunda-feira, a guarnição do PELOPES I do 11º BPM recebeu a informação de quê um indivíduo teria sido vítima de arma de fogo na Prainha, Orla de Penedo.

Chegando ao ponto de acesso da prainha, policiais, Corpo de Bombeiros e SAMU não conseguiram adentrar devido à maré que estava cheia, impossibilitando qualquer veículo ter acesso.

Foi solicitado que um barqueiro trouxesse o indivíduo, que se chama E. F. S. S. (Galego) até a margem, onde uma viatura do SAMU e outra do Corpo de Bombeiros Militar já estavam no aguardo do mesmo. Enquanto E. F. S. S. recebia os primeiros atendimentos, uma nova chamada do COPOM informava que um sargento da Polícia Militar de Sergipe deu entrada na UPA de Penedo, com um corte em sua face, indo da orelha até sua boca, aparentemente ocasionado por um facão.

A guarnição do PELOPES II em apoio, se dirigiu até a UPA para verificar a situação, onde de acordo com a Polícia Militar de Alagoas, foi constatada a veracidade do fato, e segundo relatos do PM, o mesmo sofreu uma tentativa de latrocínio por parte de E F S S , onde para se defender utilizou sua arma de fogo em legítima defesa.

Após socorrer E F S S , o SAMU encaminhou o mesmo até a Unidade de Emergência do Agreste, no município de Arapiraca e a guarnição do PELOPES I, com a guarnição de Força Tarefa e a guarnição do supervisor se dirigiram até a UPA para prestar assistência ao policial militar, que estava sendo atendido pelos profissionais da saúde, e permanece em repouso aguardando a liberação médica para fazer o procedimento administrativo da 7ª DRP.

Fonte: 11º BPM