Taxonomia de Bloom: Entenda como funciona na educação

A Taxonomia de Bloom é uma estrutura cognitiva de longa data que categoriza o raciocínio crítico para ajudar os educadores a estabelecer metas de aprendizagem mais bem definidas.

Benjamin Bloom, um psicólogo educacional americano, desenvolveu essa pirâmide para definir os níveis de pensamento crítico exigidos por uma tarefa. Desde o seu início na década de 1950 e revisão em 2001, a Taxonomia de Bloom deu aos professores um vocabulário comum para nomear habilidades específicas exigidas para proficiência.

Níveis da Taxonomia de Bloom

Existem seis níveis na taxonomia, cada um representando níveis distintos de abstração. O nível inferior inclui a cognição mais básica e o nível mais alto inclui o pensamento mais intelectual e complicado.

Aideia por trás dessa teoria é que os alunos não podem ter sucesso em aplicar o pensamento de ordem superior a um tópico até que primeiro tenham dominado uma escada de tarefas rudimentares.

O objetivo da educação é criar pensadores e executores. A taxonomia de Bloom fornece um caminho a seguir desde o início de um conceito ou habilidade até o seu fim, ou até o ponto onde os alunos podem pensar criativamente sobre um tópico e resolver problemas por si próprios.

Aprenda a incorporar todos os níveis da estrutura em seus planos de ensino e aula, a fim de elaborar a metodologia de aprendizado aos alunos:

Lembrando

No nível de lembrança da taxonomia, que costumava ser conhecido como nível de conhecimento , as perguntas são usadas apenas para avaliar se um aluno lembra o que aprendeu. Este é o nível mais baixo da taxonomia porque o trabalho que os alunos estão fazendo ao lembrar é o mais simples.

A lembrança comumente se apresenta na forma de perguntas de preenchimento, verdadeiro ou falso ou de múltipla escolha. Eles podem ser usados para determinar se os alunos memorizaram datas importantes para um determinado período de tempo, podem relembrar as ideias principais de uma lição ou podem definir termos.

Compreensão

O nível de compreensão da Taxonomia de Bloom move os alunos um pouco além da lembrança dos fatos para a compreensão das informações apresentadas. Isso costumava se chamar ‘compreensão’. Na compreensão, os alunos encontram questões e tarefas em que interpretam os fatos em vez de enunciá-los.

Em vez de nomear os tipos de nuvem, por exemplo, os estudantes demonstram compreensão explicando a formação de cada tipo de nuvem.

Aplicando

As perguntas de aplicação pedem aos alunos que apliquem ou usem o conhecimento ou as habilidades que adquiriram. Podem solicitar-se o uso das informações que receberam para criar uma solução viável para um problema.

Por exemplo, o estudante deverá resolver um caso simulado da Suprema Corte usando a Constituição e suas emendas para determinar o que é constitucional.

Analisando

No nível de análise desta taxonomia, os alunos demonstram se podem identificar padrões para resolver problemas. Eles diferenciam entre informações subjetivas e objetivas a fim de analisar e chegar a conclusões usando seu melhor julgamento.

Avaliando

Ao avaliar, um nível anteriormente conhecido como síntese , os alunos usam dados dados para criar novas teorias ou fazer previsões. Isso requer que eles apliquem habilidades e conceitos de vários assuntos ao mesmo tempo e sintetizem essas informações antes de chegar a uma conclusão.

Se, por exemplo, um aluno é solicitado a usar conjuntos de dados do nível do oceano e tendências climáticas para prever os níveis do oceano em cinco anos, esse tipo de raciocínio é considerado uma avaliação.

Criando

O nível mais alto da taxonomia de Bloom recebe o nome de criação, anteriormente conhecido como avaliação . Os alunos que demonstram sua capacidade de criar devem saber como fazer julgamentos, fazer perguntas e inventar algo novo.

As perguntas e tarefas dentro desta categoria podem exigir que os alunos avaliem o preconceito do autor ou mesmo a validade de uma lei, analisando as informações apresentadas e formando opiniões, que eles devem sempre ser capazes de justificar com evidências. Frequentemente, a criação de tarefas pede aos alunos que identifiquem problemas e inventem soluções para eles (um novo processo, um item, etc.).