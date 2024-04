Dermot Mulroney não trabalhou por 1 ano depois de ‘Casamento do meu melhor amigo’, promoção Blames

Dermot Mulroney diz que teve um período de seca de atuação de um ano após “O Casamento do Meu Melhor Amigo” – e está culpando a campanha de marketing do filme… e sua minúscula colocação.

O ator disse ao New York Times que não conseguiu nenhum trabalho por cerca de um ano depois de atuar na icônica comédia romântica dos anos 90, ao lado Júlia Roberts, Cameron Diazdar Rupert Everett – e ele atribui isso ao fato de ter sido subestimado no pôster do filme que foi divulgado.