Penedenses acompanharam toda posse dos eleitos pela internet

Pela primeira vez na história da cidade de Penedo, toda a cerimônia de posse dos vereadores, prefeito e vice do município, foi transmitida ao vivo para todo o mundo.

A Prefeitura de Penedo, já sob o comando da sua nova gestão Ronaldo Lopes e João Lucas, realizou uma live histórica, em multi plataforma, para que os penedenses pudessem acompanhar na comodidade de suas casas todo evento que faz parte da democracia.

A cerimônia teve início na Catedral Diocesana com uma missa celebrada pelo Padre Edinaldo Santos para abençoar os eleitos no último pleito eleitoral na cidade ribeirinha. Logo em seguida, os vereadores tomaram posse na Câmara Municipal e também empossaram Ronaldo Lopes e João Lucas, como prefeito e vice-prefeito. Após isso os agora atuais novos gestores da prefeitura, se dirigiram até a sede do governo municipal para concluírem a transmissão de cargo e nomeação dos novos secretários.

A transmissão ocorreu no Facebook da Prefeitura de Penedo, Instagram e também no Instagram do prefeito Ronaldo Lopes. Além disso, o BoaTV retransmitiu toda a live pelo seu canal oficial no Youtube, assista:

Da Redação