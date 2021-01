Semana de Arte Moderna: Entenda o que foi

A Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu em São Paulo e envolveu diversos artistas, assim como trouxe grandes consequências para a cultura brasileira.

A saber, ela também pode ser conhecida como semana de 22, e aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade de São Paulo, reunindo vários tipos de artes.

A Semana de Arte Moderna de 1922 tornou-se tema recorrente em provas do Enem e vestibulares. Desse modo, estar por dentro do assunto, pode fazer toda diferença, acompanhe!

O que foi a Semana de Arte Moderna

A Semana de Arte Moderna de 22, foi uma convenção cultural que agrupou várias vertentes artísticas, como:

Pinturas

Poesias

Esculturas

Danças

Entre outras formas artísticas

O evento marcou o início do movimento modernista no país, tornando-se referência cultural no século XX.

Contexto Histórico

Na época da Semana de Arte Moderna o Brasil vivia sob fortes tensões políticas, sociais e econômicas. A saber, o país vivia sob a República Velha que era controlada pelas oligarquias cafeeiras conhecidas como política do Café com Leite.

Além disso, outros fatores também foram preponderantes, como a ida de pessoas ricas para a Europa para estudar. Como aconteceu com Oswald de Andrade e Anita Malfatti.

Por conta disso, os dois trouxeram ao Brasil um novo conceito de arte, influenciando diretamente na criação da Semana de Arte Moderna.

O que ela representa?

A Semana de Arte Moderna, procura uma representação cultural brasileira. Afinal, a cultura brasileira tinha como grande influência a cultura inglesa e francesa.

Desse modo, a Semana de Arte Moderna de 22, buscava mostrar a cultura brasileira profunda, raiz, em diversas formas através de pinturas, músicas, danças, poesia, entre outras.

Ademais, dentre grandes nomes que participaram da Semana de Arte Moderna, podemos destacar:

Na literatura : Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, João Cabral de Melo Neto.

Artes Plásticas : Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro.

Música : Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Frutuoso Viana.

Consequências

A Semana de Arte Moderna de 1922 visava trazer uma nova concepção da cultura brasileira, voltada para dentro, mais enraizada.

No entanto, nem todas as pessoas gostaram do movimento, por isso acabou sendo alvo de críticas e polêmicas.

Ademais, a Semana de Arte Moderna influenciou gerações, você pode encontrar elementos dela no Tropicalismo por exemplo, tal qual como na Bossa Nova que possuía forte ligação com o modernismo.

Por fim, vale destacar que o Modernismo no Brasil aparece bastante na prova de Linguagens do Exame do Ensino Médio “Enem”, assim como nos demais vestibulares.

E então, gostou de saber mais sobre o assunto?

Não deixe de ler também – Rococó: Veja as principais características do movimento.