SMTT realiza ordenamento no comércio de Penedo guinchando veículos estacionados indevidamente

Diz um dito popular que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Isso numa sátira ao que se refere a infratores que somente têm consciência de seus atos inconsequentes com a aplicação de multas, algo que lhes acarreta a obrigação de pagá-las e muitas vezes deixar de cumprir em totalidade seu planejamento financeiro, simplesmente pela prática de irregularidades no trânsito.

Nesta terça-feira, 19, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Penedo, promoveu ação de ordenamento no comércio da cidade ribeirinha, notificando infratores e removendo veículos estacionados irregulares para o pátio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, a fim de que os proprietários dos referidos veículos possam cumprir o código de trânsito e respeitar a sinalização espalhada por todo comércio e áreas adjacentes.

Durante os últimos anos, a SMTT, executou diversas ações educativas, no entanto, muitos motoristas insistem em não cumprir as determinações e fazer vista grossa à sinalização de trânsito no comércio e na área de carga e descarga, situada na Avenida Beira Rio, ao lado da Capitania dos Portos de Penedo.

A ação desta terça-feira, 19, foi aprovada pela população que pelas redes sociais, pediu a continuidade, enviando fotos de áreas que também carecem da ação imediata da SMTT.