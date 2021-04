Atuação Profissional: aprenda a atender em home care

Muitas são as profissões que permitem atender em home care.

No português home care significa atendimento em domicílio.

Esta modalidade de atendimento vem ganhando cada vez mais espaço e, com os novos desafios financeiros de 2020, tem se tornado a única forma de atendimento de muitos profissionais.

Mas para atender em home care, é preciso ter em mente as vantagens e desvantagens e, também, como realizar este tipo de atendimento.

Como atender em home care na pandemia

Mesmo antes da pandemia do novo Coronavírus, muitos cuidados eram necessários no atendimento em ponto físico.

Com a pandemia e os protocolos de segurança, muitos outros cuidados surgiram, e para os atendimentos em domicílio não é diferente.

Se você pretende realizar seus atendimentos na casa de um cliente ou paciente, tenha conhecimento de todos os protocolos de segurança para que não aumente os riscos de contaminação e que seu serviço atenda os padrões de qualidade.

5 procedimentos de segurança para atendimento em home care

Quando um cliente/paciente agendar, oriente-o para estar de máscara antes de sua chegada e você também deve chegar de máscara; Ainda na entrada, na frente do cliente, vista-se com seus EPI’s (Equipamento de Proteção Individual): jaleco ou avental descartável, touca, óculos de segurança ou face shild ; Sempre que possível, mantenha-se à 1,5 metro de distância do cliente; Ao chegar, higienize as mãos com água e sabão, caso não esteja disponível, utilize álcool em gel; Os materiais descartáveis devem ser eliminados em lixo específico, portanto carregue as sacolas de cor vermelha e descarte seus materiais de maneira correta.

Agora que você já sabe os protocolos de segurança contra a COVID-19, deve também ter certeza de sua segurança pessoal ao agendar um atendimento home care.

Antes de agendar:

Confirme o endereço de seu cliente;

Faça um pré-cadastro com nome completo, telefone, endereço com ponto de referência e pergunte quem indicou seus serviços. Esta informação deve ser registrada em sua agenda e compartilhada com seu círculo de segurança (cônjuge, pais, colegas de trabalho);

No ato do agendamento, receba metade do valor do procedimento, pois isso minimizará cancelamentos e te dará mais segurança.

Profissões que possibilitam o atendimento home care

Nem todas as profissões permitem que o profissional preste atendimento na casa do cliente.

Mas, são muitas as que atendem aos requisitos de home care.

Conheça 7 profissões que podem atender em domicílio:

Responsáveis por cuidar da saúde de da beleza facial e corporal, os esteticistas necessitam de uma maca dobrável, produtos estéticos, uma lupa e alguns aparelhos específicos.

Uma dica é definir os procedimentos que realizará em domicílio para que não precise transportar muitos aparelhos e objetos.

Fazer as unhas é uma necessidade para muitas mulheres, mas também existem muitos homens que zelam por mãos e pés bem cuidados e cutilados.

A profissional deve transportar esmaltes, uma banqueta, e outros materiais específicos.

Oriente seus clientes a terem seus próprios instrumentos como alicates, lixas e pinças.

Um dos serviços mais procurados na área da beleza. Responsável por cuidar da saúde e beleza dos cabelos, o cabeleireiro deve sair para atendimento sabendo exatamente o procedimento que o cliente deseja realizar, para que não deixe nada faltar.

Monte uma maleta com as coisas básicas: chapinha, secador, escovas, toucas, etc…

Mais um serviço na área da beleza e que atende a ambos sexos.

Com o objetivo de realizar a extração de pelos com cera quente ou fria, a depiladora deve agir com ética.

Certifique-se de que seu cliente terá em casa um local reservado para realizar o atendimento, caso seja um procedimento de depilação íntima.

Pode ser um serviço da depiladora ou o profissional pode trabalhar exclusivamente trabalhar com a sobrancelha, desenhando e harmonizando o olhar da cliente.

Não há necessidade de transportar objetos pesados, então caso não tenha um veículo, não haverá dificuldades também.

Leve uma luminária para garantir boa visualização caso a casa não esteja bem iluminada.

Conhecido também como faz tudo, o marido de aluguel realiza pequenos consertos domésticos, como tapar buracos, trocar chuveiro, lâmpadas, etc.

Transporte uma maleta de ferramentas completas e agende apenas se souber realizar o serviço desejado.

Domina bem algum idioma estrangeiro ou algum conhecimento específico?

Aproveite este momento de pandemia para vender conhecimento.

Aulas de idiomas, português, matemática, etiqueta, culinária e tantas outras tem mercado atualmente.

Com a pandemia do novo Coronavírus muitas pessoas buscam ocupar o tempo com aprendizado.

Dicas importantes para que você não fique no prejuízo

Quando for montar sua tabela de preços, leve em consideração todo seu esforço para realizar um atendimento tão personalizado: transporte, conhecimento, combustível, alimentação, etc.

O preço de um atendimento home care deve ser definido com cautela para que você não pague para trabalhar.

Seja sempre discreto e cordial, evite comentários sobre a casa ou sobre algum outro detalhe que possa constranger seu cliente!

