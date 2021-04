Dia da Educação: SEMED Penedo comemora data com resultados positivos

Comprometimento gera avanços e supera barreiras da pandemia de Covid -19

O calendário anual reserva a data 28 de abril como o Dia da Educação. Em Penedo, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) supera as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 para melhorar o acesso e o direito fundamental ao ensino.

O comprometimento da gestão Crescendo Com Seu Povo elevou o número de matrículas. São mais de 200 penedenses incluídos na rede pública municipal que ultrapassou a marca de oito mil alunos e alunas em 2020 (8.018).

Busca ativa

Até o final do primeiro trimestre deste ano, 8.223 estudantes já estavam matriculados, avanço conquistado por meio de busca ativa. O governo Ronaldo Lopes/João Lucas sabe das necessidades do povo e leva serviços até a casa das pessoas.

A aproximação do poder público da população também é feita por meio da entrega dos kits de merenda escolar. Os alimentos comprados direto do produtor rural local chega até a casa dos estudantes, estratégia adotada por conta da suspensão das aulas presenciais.

Kits merenda escolar

Distribuídos na escola de origem do estudante, em datas e horários específicos por turma para evitar aglomerações, a SEMED Penedo já entregou mais de seis mil kits de merenda escolar.

A compra direta do agricultor familiar penedense fez circular quase duzentos e quarenta mil reais (RS 239.111,00), dinheiro direto na conta do agricultor que fornece alimentos da merenda escolar.

Tudo isso também evita o desperdício de alimentos e nem dinheiro público, além de colocar alimentos de qualidade na mesa de famílias de baixa renda.

Capacitações

A Semed Penedo também se preocupa com o magistério e por isso prepara o corpo docente, tanto para trabalhar com o material didático quanto para a realidade de preparação e ensino no formato on-line.

A equipe gestora liderada pela Secretária Cíntya Alves é composta por 41 profissionais da Educação, 22 técnicos e professores efetivos ou contratados por meio de processo simplificado de seleção.

Ideb

Com apoio da administração municipal, essa equipe levou o município aos dez melhores de Alagoas com a melhor evolução no Ideb, trabalho que recebeu premiação da Undime.

“Nós mantemos nosso compromisso com as crianças, adolescentes e jovens de Penedo. A data comemorativa de hoje é mais um incentivo para conscientizar a população sobre a importância da educação, seja escolar, social ou familiar; para a construção de valores essenciais na vida em sociedade e do convívio saudável”, destaca a Secretária Cíntya Alves.

A gestora da Semed Penedo ressalta ainda o papel fundamental da família. “Pais ou responsáveis devem estar atentos e participar da formação dos valores sociais, éticos e morais dos filhos. Somente com essa parceria entre o poder público e a família poderemos fortalecer nossa educação”.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP