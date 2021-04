Novo Programa de Trainee do Nubank com capacitação dos candidatos

O Nubank anunciou mais um programa de Trainee, porém, este é diferente de todos os outros que a empresa já ofereceu. A nova modalidade de treinamento, foi criada especificamente para atender pessoas que estão começando a carreira profissional, ou que estão mudando de área de atuação.

As inscrições para o programa ficarão abertas até amanhã, dia 30 de abril de 2021.

Trainee do Nubank

O Trainee do Nubank, denominado de Associate Product Managers (APM), foi criado para auxiliar todas as pessoas recém graduadas que estão iniciando a vida profissional neste momento ou migrando de carreira.

O programa oferece um treinamento de 12 meses, com aulas teóricas e práticas, com encaminhamento posterior ao mercado da área de graduação.

Dentre os conteúdos que serão aplicados no treinamento estão:

Ajudar a definir estratégias do negócio;

Viabilizar produtos de acordo com a visão do Nubank;

Fazer entrevistas com usuários;

Analisar dados;

Tomar decisões.

Um dos critérios principais para ingressar no programa, é o interesse em trabalhar na área de produtos. Tanto o treinamento, quanto as vagas serão voltadas para áreas de design, tecnologia e negócio, voltados para à criação de produtos digitais.

Quem pode participar?

Além dos critérios já citados, a empresa exige dos seus candidatos os seguintes requisitos:

Graduação completa em qualquer curso;

Conhecimento básico no idioma inglês;

Disponibilidade para trabalhar em tempo integral, na cidade de São Paulo;

Sem conhecimento na área de funções e produtos.

Benefícios

Na vigência do treinamento bem como após, os candidatos terão direito aos seguintes benefícios:

Plano de saúde;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Licenças maternidade e paternidade estendidas;

Participação acionária no Nubank;

Gympass;

Programa de formação de Linguagem (Português, Inglês e Espanhol);

Estacionamento gratuito.

Seleção

As inscrições estão disponíveis no site do Programa Nubank até o dia 30 de abril de 2021. Por fim, o processo seletivo será totalmente online, além do contado entre candidato e empresa.

Todo o processo de seleção deve ocorrer entre os meses de abril e maio. No total, serão 6 a 10 aprovados. Eles iniciarão o programa a partir de junho de 2021.