Os 3 melhores cartões de crédito para quem tem score médio na Serasa

A Serasa considera um score mediano quando a pessoa possui pontos entre 400 e 700. O consumidor que indica esta pontuação tem uma situação regular diante os bancos e instituições financeiras. Assim, muitas vezes pode surgir dificuldade ao tentar contratar algum serviço financeiro.

Isso porque, as empresas interpretam o comportamento do cidadão com score médio oscilante. Sobre isso, veja abaixo alguns bancos digitais que concedem cartões de crédito e debito para este grupo de pessoas, bem como seus benefícios e vantagens.

Cartão Nubank

O Nubank é a maior fintech do mercado financeiro no país. Mesmo que seus cartões sejam os mais disputados e de difíceis de aprovação, é uma ótima opção para quem tem score médio. Ao adquirir um cartão da empresa, o limite é liberado conforme a renda do cliente, assim, posteriormente com o uso correto da ferramenta o score a Serasa pode aumentar.

A vantagem do cartão é que não cobra anuidade nem pelas transferências e depósitos. A única situação que se cobra uma taxa R$ 6,50 é para saques no Banco24Horas. Além disso, o banco permite a antecipação do pagamento em parcelas da fatura do cartão antes do vencimento.

Cartão Banco Inter

O Banco Inter oferece um cartão da bandeira Mastercard Gold com zero anuidade e sem taxa de cobrança para transferência via TED. Em relação à taxa de juras, a empresa tem menor do mercado com 2 pontos percentuais. Através do cartão, o cliente consegue fazer compras em cashback em lojas parceiras. No mais, a fintech não exige renda mínima, sendo uma ótima oportunidade para os cidadãos que não possuem renda fixa ou que tenham um score baixo a médio.

Cartão Banco PAN

O cartão do Banco PAN bandeira também é sem anuidade e não precisa de comprovação de renda para ser liberado. Quem adquire a fermenta tem descontos no Clube de Ofertas para compras realizadas nas lojas parceiras. Existe ainda a possibilidade de conseguir um cartão adicional, o cartão Hurb. Diante um atraso no pagamento da fatura, a empresa cobra taxas somadas de juros + 1% (Mora) + 2%.