Auxílio Emergencial: saque da primeira parcela é liberado para ultimo grupo

Nesta segunda-feira (17) a Caixa Econômica liberou para saque a primeira parcela do Auxílio Emergencial para o último grupo, referente aos trabalhadores nascidos em dezembro. Os beneficiários nascidos nos outros meses já podiam realizar o saque da parcela anteriormente.

Com isso, o calendário de recebimento em poupança digital e liberação para saques da primeira parcela do Auxílio Emergencial se encerra. Vale ressaltar que o dinheiro já estava disponível para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem, desde o final do mês de abril.

O aplicativo Caixa Tem oferece diversos recursos, como a possibilidade de realizar compras em grande parte dos estabelecimentos comerciais com o uso do cartão de débito virtual ou QR Code. Por meio do aplicativo também é possível fazer transferências PIX, perante cadastro de chave do sistema, bem como, efetuar pagamento de boletos.

É importante lembrar que o dinheiro só estará disponível para saque em uma agência Caixa para aqueles que não movimentaram o dinheiro através do aplicativo. Ou seja, somente aqueles que por alguma razão não puderam movimentar o dinheiro da primeira parcela do Auxílio Emergencial pelo aplicativo, devem comparecer às agências.

Segunda parcela do Auxílio Emergencial

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do calendário de pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial. De acordo com o novo calendário, os beneficiários do programa nascidos em janeiro começaram a receber o depósito do auxílio neste domingo (16). Segue calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial atualizado:

Mês de aniversário Data do depósito em conta poupança da Caixa Data para saque Janeiro 16/05 31/05 Fevereiro 18/05 01/06 Março 19/05 02/06 Abril 20/05 04/06 Maio 21/05 08/06 Junho 22/05 09/06 Julho 23/05 10/06 Agosto 25/05 11/06 Setembro 26/05 14/06 Outubro 27/05 15/06 Novembro 28/05 16/06 Dezembro 30/05 17/06

Segundo o novo calendário para os pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial, todos os beneficiários terão o dinheiro depositado na sua conta poupança digital da Caixa, até o final do mês de maio. Ao passo que, a liberação para saque só começará após todos os depósitos na conta, ou seja, no último dia do mês de maio.

Vale destacar, que o Auxílio Emergencial deste ano terá um total de quatro parcelas no valor de R$ 250 para grande parte dos beneficiários. O valor da parcela só muda em dois casos, um deles é para as mulheres chefes de família que recebem R$ 375. O outro é de pessoas que moram sozinhas que recebem apenas R$ 150.

Beneficiários do Bolsa Família

Para as pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família, o calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial é diferente, pois depende do número final do NIS. Para essa parte dos beneficiários a segunda parcela começa a ser paga na terça-feira (18). Todos já receberam a primeira parcela do auxílio ainda no mês passado. Segue calendário:

Final do NIS Data da segunda parcela 1 18/05 2 19/05 3 20/05 4 21/05 5 24/05 6 25/05 7 26/05 8 27/05 9 28/05 10 31/05

Vale ressaltar, que essas datas acompanham as datas de recebimento do benefício do Bolsa Família. Ademais, além de conseguir movimentar o Auxílio Emergencial pelo aplicativo do Caixa Tem, os beneficiários também conseguem efetuar o saque do dinheiro com o cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão.