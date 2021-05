Concurso Polícia Federal PF: Alexandre de Moraes vota contra adiamento das provas do dia 23

Mais desdobramentos do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021). Na manhã desta sexta-feira, 21 de maio, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou contra a suspensão das provas do próximo domingo, 23.

Agora o placar está assim:

Suspensão das provas 1 x 1 Manutenção das provas

Fachin votou a favor

Na madrugada desta sexta-feira, o ministro Edson Fachin, relator do processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela suspensão das provas do certame, marcadas para o domingo (23).

“O edital de abertura data de 15 de janeiro de 2021 (eDOC 3), sugerindo que a necessidade de preenchimento das vagas é recente. De outro lado, o perigo de dano é flagrante, tendo em vista que a prova está agendada para o domingo, dia 23 de maio de 2021. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do edital nº 9 – DGP/PF, de 13 de maio de 2021, e a consequente realização das provas previstas para o dia 23 de maio de 2021,” disse Fachin.

Desde a realização das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal no dia 09 de maio, a Justiça recebeu diversos pedidos de adiamento do concurso público da Polícia Federal. Agora, os concurseiros devem aguardar o desfecho da votação que acontecerá durante toda a sexta-feira, 21. O julgamento está marcado para até as 23h59.

DPU entrou com ação

A Defensoria Pública da União ingressou com uma ação popular para adiar as provas do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021), marcadas para o próximo domingo, 23 de maio. A DPU entrou com a petição por volta das 11 horas desta quinta-feira, 20.

A defensoria ingressou por dependência, na qualidade de amicus curiae. O documento foi assinado e despachado pelo defensor Nacional de Direitos Humanos, André Porciúncula.