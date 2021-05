Desligamentos de trabalhadores por morte crescem 72% no Brasil

Desligamentos de trabalhadores por morte aumentaram 72% no Brasil. Quem está dizendo isso é um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O aumento acontece quando se compara os primeiros trimestres de 2020 e de 2021.

Vale lembrar que durante os primeiros três meses de 2020, a pandemia do novo coronavírus ainda não tinha tanta força no Brasil. As mortes só começaram a acontecer mesmo a partir do segundo trimestre. E isso afetou diretamente o mercado de trabalho no país.

Entre janeiro e março de 2020, o Brasil registrou 13,2 mil desligamentos de trabalhadores de seus trabalhos por causa de mortes. No mesmo período deste ano, este número subiu para a casa dos 22,6 mil. É portanto aquilo que se pode chamar de aumento exponencial.

Essa pesquisa não especifica os motivos destes desligamentos. Então é imperativo dizer que nem todas essas mortes aconteceram por causa da Covid-19. Há portanto uma série de outros motivos que matam os trabalhadores todos os anos no país, independente da pandemia.

No entanto, especialistas dizem que esse aumento justamente no ano da pandemia denuncia o impacto que a Covid-19 teve no mercado de trabalho. Isso porque muito provavelmente boa parte dessas mortes aconteceram por causa da doença.

Covid-19 no trabalho

É importante dizer também que essa pesquisa não adiciona o número de mortes dos brasileiros informais. É que esses são os dados que mostram apenas os desligamentos de empregados que possuem uma assinatura na carteira de trabalho.

Isso significa dizer portanto que vários outros trabalhadores devem ter morrido de Covid-19 mas não entraram nessa estatística. Esse é um ponto crucial em toda essa situação porque se sabe que os funcionários sem assinatura na carteira normalmente tiveram que se arriscar mais nesta pandemia.

Pesquisas indicam, por exemplo, que a maioria dos trabalhadores que estão no home office hoje são formais. Enquanto isso, a grande parte dos informais está saindo para trabalhar no meio da pandemia. Isso ocasiona naturalmente mais contaminações neste grupo.

Pandemia no Brasil

O Brasil é um dos países do mundo que mais estão sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados da secretarias de saúde, são mais de 430 mil mortes em decorrência da Covid-19. E os números seguem em uma crescente constante neste momento.

Há portanto uma preocupação com a questão dos trabalhadores e os perigos de contaminação. Segundo as regras trabalhistas atuais, qualquer empregador pode exigir a presença do empregado no trabalho, mas ele precisa dar o máximo de segurança possível no ambiente em que ele trabalha.

Aliás, qualquer empregado tem o direito de exigir que o empregador forneça um ambiente seguro de trabalho na pandemia. Isso inclui, por exemplo, a distribuição de máscaras e de álcool em gel para os trabalhadores. Se isso não acontecer, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho.

O Ministério da Saúde afirma que está acelerando o ritmo da vacinação para tentar passar por essa situação o mais breve possível. No entanto, as próprias projeções do Governo não são tão animadoras. Enquanto isso, os trabalhadores seguem convivendo com mais dúvidas do que respostas.