Dois grandes benefícios serão pagos a partir desta terça, 25

Nesta semana, o Governo Federal deve liberar dois grandes pagamentos, sendo a segunda parcela do auxílio emergencial e a primeira parcela da antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Auxílio Emergencial

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nesta semana milhões de cidadãos receberão a segunda parcela do auxílio emergencial, entre eles estão os trabalhadores informais e inscritos no programa Bolsa Família.

Cronograma de pagamentos da semana para inscritos via canais digitais e CadÚnico:

Terça-feira (25) – Aniversariantes de Agosto;

Quarta-feira (26) – Aniversariantes de Setembro;

Quinta-feira (27) – Aniversariantes de Outubro;

Sexta-feira (28) – Aniversariantes de Novembro;

Domingo (30) – Aniversariantes de Dezembro.

Cronograma de pagamentos da semana para os inscritos no Bolsa Família:

Segunda-feira (24) – NIS terminando em 5;

Terça-feira (25) – NIS terminando em 6;

Quarta-feira (26) – NIS terminando em 7;

Quinta-feira (27) – NIS terminando em 8;

Sexta-feira (28) – NIS terminando em 9.

13º salário do INSS

A partir desta terça-feira (25), os aposentados e pensionistas do INSS devem receber a primeira parcela da antecipação do 13º salário. Os primeiros a receberem o benefício serão os que possuem o número do NIS terminado em 1.

No total, 31 milhões de segurados terão acesso a primeira parcela nas datas regulares dos benefícios mensais. Entre eles estão:

Aposentadoria;

Pensão por Morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio reclusão.

Vale destacar que os segurados que recebem benefícios assistenciais pagos pela Previdência Social, como a renda vitalícia mensal e BPC não terão direito ao abono natalino.

Valor das parcelas

Para quem recebe o benefício do INSS desde janeiro: a primeira parcela do 13º salário equivale à 50% da renda mensal bruta paga pelo Instituto. Já a segunda parcela poderá ser menor nos casos em que ocorram a cobrança do Imposto de Renda.

Para quem recebe o benefício do INSS desde fevereiro: para estes segurados, os que já tiveram a vigência interrompida, receberão o abono conforme o tempo em que recebeu a ajuda. Já para quem ainda está com o benefício em vigência, deve receber o abono equivalente ao período que receberá a ajuda.

Para quem recebe benefício temporário com encerramento até 31 de dezembro: esses devem receber o 13º salário com um valor proporcional a quantidade de meses que irão receber o benefício do INSS.

Calendário do 13º salário do INSS

Benefícios com valor de até um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Benefícios com valor acima de um salário mínimo