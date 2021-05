Elabore Seu Currículo – Veja Dicas Com Exemplos

Dicas para a elaboração assertiva do currículo

Certamente, a elaboração do seu currículo é muito importante para a direção da sua carreira. Por isso, veja algumas dicas para que você elabore um currículo atrativo e sucinto, sem que faltem informações importantes.

Dados pessoais

Sendo assim, insira as informações básicas sobre você, como endereço, telefone e e-mail. Todavia, é importante ressaltar que o seu endereço de e-mail não deve conter apelidos, palavras de duplo sentido ou diminutivos. Além disso, nessa parte dos dados pessoais não coloque informações como número do CPF e RG.

Formação Acadêmica é fundamental no currículo

A formação acadêmica deve ser inserida de forma sucinta, com os dados básicos referentes ao curso, previsão de conclusão, instituição de ensino e a modalidade de ensino. Veja um exemplo abaixo :

Curso: Graduação em Ciências Contábeis – previsão de conclusão em 12/2020.

Instituição de Ensino : Universidade de São Paulo – USP

Modalidade de estudo: Presencial

Experiência profissional

A experiência profissional também deve considerar as informações de forma sucinta. No entanto, é importante que a experiência profissional, bem como, a trajetória acadêmica, sejam inseridas no currículo em ordem cronológica inversa, ou seja, da atual para as anteriores.

Sendo assim, deve inserir o nome da empresa, o período de atuação e o cargo, seguidos da descrição das atividades. Além disso, caso queira destacar algum ponto relevante, pode inserir os resultados alcançados. Importante inserir o motivo de saída. Veja um exemplo:

Empresa : XXX

Período de atuação : 03/2020 a 02/2021

Cargo ocupado: Analista de vendas

Função : Acompanhamento do funil de vendas da empresa para fechamento das vendas do produto foco.

Descrição de um projeto ou de alguma realização relevante: Eliminação de etapas de processo por meio de um projeto que elaborei, visando a unificação das áreas de vendas e marketing.

Resultados alcançados: Aumento das vendas em 100% dentro de 5 meses de implementação do projeto.

Motivo de saída: Corte de funcionários por fechamento de filiais, por conta da pandemia.

Resumo de qualificações ou resumo do currículo

Esse resumo é uma opção para o candidato, no entanto, pode ser interessante, já que é uma maneira de direcionar o currículo para aumentar as chances de explorá-lo em uma entrevista de emprego.

Sendo assim, é importante que o candidato faça uma síntese de suas qualificações, sempre interligando os pontos entre as informações inseridas no resumo do currículo e a descrição das atividades no decorrer do material.

Uma vez que, quando um candidato descreve algo interessante no resumo, mas não coloca mais detalhes ou não direciona esse feito para uma empresa, essa informação pode se tornar um fator negativo.