Inscrições para a quarta edição do Inside BTG Pactual estão abertas!

O BTG Pactual, banco de investimento brasileiro, especializado em capital de investimento e capital de risco, anunciou a abertura das inscrições para a quarta edição do Inside BTG Pactual, uma iniciativa que visa ampliar a participação feminina no mercado financeiro.

Para concorrer, é preciso ser mulher e estar matriculada em qualquer universidade brasileira, com disponibilidade para estagiar durante as férias de julho de 2021. Ao todo, serão selecionadas 20 estudantes, que participarão de um programa de mentoria com as sócias da companhia, vivenciarão conversas com importantes com os stakeholders e participarão de aulas sobre temas em alta no mercado financeiro.

As universitárias selecionadas aprenderão sobre a Cultura do BTG Pactual e terão um overview do mercado financeiro, que compreende valuation, análise de dados, macroeconomia, produtos financeiros, ESG e carreira. Elas também conhecerão diversas áreas do banco por meio de rodas de conversa e encontros individuais de mentoria, garantindo o pleno desenvolvimento.

Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira no mercado financeiro, uma vez que a iniciativa permite o fortalecimento da rede de networking e um estágio de um mês em uma das maiores instituições financeiras do país. Ainda, assim como aconteceu em 2020, o programa será ministrado remotamente em 2021, o que permitirá a participação de estudantes do Brasil todo.

Como participar

As estudantes interessadas devem acessar a página do programa, disponível em https://jobs.kenoby.com/insidebtgpactual, para se cadastrar até 23 de maio.

O processo seletivo do Inside é composto por testes on-line, envio de vídeo, avaliação com banca examinadora, módulos de desenvolvimento e admissão para o estágio de férias e mentorias, previsto para 5 de julho. O BTG Pactual informa que todas as etapas são eliminatórias.

