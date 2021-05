Johnson & Johnson abre mais de 30 novas vagas de emprego em todo o país

A Johnson & Johnson, maior empresa de saúde do mundo, anunciou a abertura de mais de 30 novas vagas de emprego no Brasil. Grande parte das oportunidades são para atuação em São Paulo, capital, e na cidade de São José dos Campos, no interior do estado.

Os interessados em integrar as equipes das áreas de medicamentos, vendas, administração, qualidade, finanças, operações, marketing e tecnologia podem concorrer à diferentes posições. Dentre os cargos disponíveis, destacamos: gerente médico, representante de vendas, analista de excelência comercial, analista de finanças, gerente de marketing, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como a remuneração e benefícios. Todavia, com o objetivo de transformar a história da saúde na humanidade, a empresa busca profissionais com perfis diversos, desde que alinhados aos seus valores. Assim, é importante ter proatividade, capacidade analítica, inteligência competitiva, ótima comunicação e muita energia para ajudar a mudar o mundo.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em qualquer uma das vagas podem se inscrever por meio da seção de carreiras do site da Johnson & Johnson. Como o site é de abrangência global, é preciso filtrar a pesquisa para o Brasil para encontrar as oportunidades disponíveis.

Além disso, no endereço, é possível verificar em detalhes todos os requisitos e habilidades exigidas para cada uma das funções, assim como obter informações sobre o escopo de trabalho.

Com um compromisso com a diversidade, a empresa informa que todas as pessoas são bem-vindas, independentemente de sua raça, crença, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica.

O que achou desse conteúdo? Compartilhe com a sua rede de contatos e leve informação de qualidade a um número cada vez maior de pessoas.

Aproveite para acompanhar diariamente as novidades do mercado aqui no Notícias Concursos.