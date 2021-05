NUBANK confirma dinheiro com pagamento de volta em até 24 meses

Os clientes do Nubank contarão com uma ótima oportunidade neste ano. Acontece que já está sendo liberado o crédito pré-aprovado para contratação de empréstimo pessoal com zero burocracia. A oferta poderá ser consultada por meio do próprio aplicativo, sendo possível, inclusive, a verificar o valor que pode ser contratado.

O contratante tem a opção de taxas personalizadas e receber o dinheiro imediatamente, permitindo a escolha do melhor momento para começar a pagar.

O Nubank libera a antecipação das parcelas e o recebimento de desconto. Essa opção é para aqueles que recebem algum dinheiro extra e deseja antecipar a quitação da sua dívida.

Empréstimo pessoal

Para quem pretende conferir se o cadastro já está na lista dos pré-aprovados junto ao Nubank, basta que o candidato acesse o aplicativo da fintech. Feito isso, confira o valor disponível para contratar, em seguida digite o valor desejado e em quantas parcelas deseja dividir.

Segundo a Nubank, tudo é automatizado, a taxa de juros é calculada imediatamente no momento da simulação, como também o valor a ser pago mensalmente, de acordo com a data escolhida para o pagamento, sendo possível até 90 dias depois da data da contratação.

Não há uma data exata para começar a pagar, porém o empréstimo deve ser pago em sua totalidade até 24 meses, ou seja, dois anos.

Após analisar as condições mostradas pelo aplicativo, o cliente poderá confirmar a sua solicitação. O valor será depositado na sua conta imediatamente.

Desconto

Em muitos casos o empréstimo é feito para quitar alguma dívida. No entanto, há casos em que existe a possibilidade de fazer um dinheiro extra, e ter um dinheiro a mais pode significar a não perca de oportunidade. Para que o contratante não perca tanto na transação, a Nubank oferece desconto no pagamento das parcelas antecipadas.

O cliente também pode solicitar a antecipação pelo aplicativo, sem burocracias. Caso ainda tenha restado dúvidas sobre o serviço, confira o vídeo feito pelo banco.