Nubank: Nome sujo não impede liberação de cartão; saiba como fazer

O Nubank lançou recentemente uma ferramenta que prevê a democratização do acesso ao crédito. A novidade se refere a um cartão de adicionar limite para quem possui um histórico financeiro negativo ou está com o “nome sujo”.

A ferramenta foi lançada desde fevereiro deste ano e pode ser aderida quando o cliente solicita o cartão que transforma o saldo na conta em limite de crédito. Essa opção é definida em “adicionar limite”.

Como funciona o cartão de adicionar limite?

A adição é realizada de maneira bem simples. Se o usuário deseja obter R$ 400 reais de limite no cartão de crédito, deve depositar o valor a conta em que é titular na fintech. Assim, o valor será convertido em crédito imediatamente e estará disponível para uso.

Logo, se o cliente gastar um valor total em compras com o cartão de R$ 300, o limite passará a ser R$ 100. Ao final do mês, após o pagamento da fatura, ele pode recuperar o dinheiro, se necessário.

Além disso, a pessoa pode fazer quantos depósitos achar necessário, até obter o limite de crédito desejado no cartão.

Como adicionar limite no cartão?

Em poucas etapas o limite pode ser adicionado ao cartão. Confira a orientação a seguir:

Ao acessar o aplicativo do Nubank, toque na opção “Adicionar mais limite”; Indique o valor que deseja transferir da conta do Nubank para o limite do cartão; Leia e aceite os termos e condições; Verifique o limite adicionado e confirme com a senha de 4 dígitos; Pronto! O novo limite do cartão se torna disponível para uso.

Vale ressaltar que o cartão que adiciona mais limite do Nubank possui algumas diferenças em relação ao cartão pré-pago, como a construção de um histórico de crédito e a possibilidade de parcelar compras específicas.

Nubank vai dar R$ 50 de crédito inicial para quem for aprovado

O Nubank, uma das primeiras empresas a oferecer serviços bancários e financeiros digitalmente, dispõe de grandes oportunidades de crédito, entre eles o famoso cartão de crédito. Com isso, os seus clientes tem mais autonomia, menos burocracia e isenção de taxas cobradas por bancos tradicionais.

Ser aprovado pela empresa pode ser difícil. Muitas pessoas são reprovadas por diversos motivos, outros são aceitos, mas com um limite muito baixo.

Entretanto, é importante destacar que nem tudo está perdido. Ao solicitar um cartão com o Nubank, é possível que a empresa conceda o valor inicial de R$ 50 para quem utilizar o cartão de crédito.

Limite de R$ 50 Nubank: qual é a vantagem?

Clientes com scores de crédito mais baixos costumam ter privilégios negados. Geralmente, pessoas em situações de dívidas, atrasos em pagamentos ou simplesmente score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros e de crédito. Porém, com o intuito de não descartar esses clientes e dar uma chance a eles, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de testar a confiança do cliente, e assim no futuro ir aumentando o limite de crédito.

Isso pode ser de grande benefício para pessoas com problemas de crédito.

Como aumentar o limite do Nubank

Não há como negar que o limite de R$ 50 é baixo para algumas pessoas. Porém, o objetivo é, realmente, ir aumentando o limite. Mas como fazer isso? A melhor forma é pagando as faturas em dias, sem falta.

Também é possível adiantar os valores pagos, gastar boa parte do limite e movimentar o máximo de dinheiro possível na NuConta. Assim, a empresa vai perceber que há rotatividade e que o cliente pode saber cuidar bem de um crédito maior.

Outra forma de aumentar o crédito é se atentar ao score de crédito ao ir pagando, em dias, integralmente, as contas mensais como energia, internet e água. Tudo isso é levado em conta na hora da aprovação e aumento do limite.

