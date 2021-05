PAT de Franca – SP atualiza quadro com novas vagas de Emprego

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Franca divulgou a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS NÍVEL Balconista Padaria Ensino Médio Repositor de Mercadorias Ensino Médio Operador de Caixa Ensino Médio Desenvolvedor Júnior Ensino Superior Promotora/Degustadora Ensino Médio Calculista/Marceneiro Ensino Médio Auxiliar Mecânico Ensino Médio Auxiliar Departamento Pessoal Curso Superior ou cursando Promotor de Vendas Ensino Médio Auxiliar de Dentista Técnico em Saúde Bucal Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Médio Auxiliar Financeiro Superior Completo ou cursando Vaga exclusiva para PCD Superior Completo ou cursando Açougueiro Ensino Médio Estoquista Ensino Médio Vendedora Varejo Cosméticos Ensino Médio Vendedor(a) de Sistemas Ensino Superior Auxiliar Administrativa Ensino Médio Gerente Industrial Indústria Mecânica Ensino Médio Gerente Comercial Ensino Superior Gerente Loja (Venda Direta) Ensino Médio Gerente Loja (Moda feminina) Ensino Médio Analista de RH Ensino Superior Analista e Assistente de Compras Ensino Superior Assistente Comercial Ensino Médio Representante Comercial (PJ Ensino Médio Desenvolvedor Back-End Ensino Superior Desenvolvedor Front-End Ensino Médio Comercial – Key Account Ensino Superior Assistente de Controladoria Ensino Superior Auxiliar de Marketing Ensino Superior Auxiliar Contábil Superior Completo ou cursando Auxiliar de Dentista Ensino Médio Auxiliar de E-Commerce Ensino Médio Recepcionista Ensino Médio Estagiário Marketing Cursando Ensino Superior Estagiário Cursando Ensino Superior Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental Montador Óptico Ensino Médio Atendente de SAC Ensino Médio Auxiliar de mecânico Ensino Médio Vendedor Externo Ensino Médio Técnico em eletrônica Ensino Técnico Pespontador Ensino Fundamental Auxiliar de estoque Ensino Médio Gerente Comercial Ensino Superior Telemarketing Ensino Médio Gerente de loja Ensino Médio Analista Fiscal Junior Superior Completo ou cursando Vendedor Ensino Médio Auxiliar Administrativo e Comercial Ensino Médio Analista de RH Ensino Superior Auxiliar de Escritório Ensino Médio Padeiro e Confeiteiro Ensino Médio Analista de Departamento Pessoal Ensino Superior Vendedora Ensino Médio Vendedor Especialista Júnior Ensino Superior Vendedor(a) Externo Ensino Médio Suporte técnico em TI Superior Completo ou cursando Vendedor Interno Ensino Superior Eletricista Ensino Técnico ou Superior Comercial/ marketing Ensino Superior Analista de Marketing Ensino Superior Caseiro Ensino Fundamental Analista Contábil/Fiscal Ensino Superior Cozinheira Ensino Fundamental Produtor de Vídeo Ensino Médio Analista de Suporte trainee – Suporte PCP Ensino Superior Auxiliar de Faturamento Ensino Médio Coordenador (a) de Vendas de Consórcio Ensino Médio Líder de E-Commerce/ Marketplace Ensino Superior Assistente de E-Commerce Ensino Superior Auxiliar Fiscal /Portaria* Ensino Médio Secretária Executiva Ensino Superior Vendas Consignada Ensino Médio Promotor de Rua Ensino Médio Técnico Especialista em Colagem/Qualidade Ensino Médio Auxiliar de Expedição/ Motorista Ensino Médio Auxiliar de Manutenção Ensino Técnico Operador I Ensino Médio Operador de Máquina Ensino Médio Aprendiz Técnico de CNC Router/ Desenhista Ensino Superior Ajudante de Loja Ensino Médio Eletricista Industrial Ensino Técnico Stringador Ensino Médio Doméstica Ensino Fundamental Casal de caseiros Ensino Fundamental Técnico em Manutenção Ensino Técnico Analista de Redes e Infraestrutura Ensino Superior Operador de Empilhadeira Ensino Médio Ajudante de Produção Ensino Médio

* Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever via formulário eletrônico e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.