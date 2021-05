Prefeitura de Água Boa – MT abre novos Processos seletivos

A Prefeitura Municipal de Água Boa – MT divulga a abertura de novos editais de processos seletivos que tem por objetivo a formação de cadastro reserva em cargos de fundamental, médio e superior na autarquia municipal

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

Edital nº 001/2021: Agente de combate as endemias; e Agente comunitário de saúde;

Apoio administrativo educacional – Vigia; Instrutor interprete de libras; Visitador; Operador de maquinas; Agente de serviços gerais; Operador de maquinas pesadas; Professor – pedagogia; e Apoio administrativo educacional – nutrição.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.188,45 a R$ 4.341,29, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de maio de 2021, presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizado na avenida Planalto, nº 410, centro, ou no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 6 de junho de 2021, em locais a serem informados.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021 (saúde)

EDITAL 2021 (educação)