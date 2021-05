São 55 vagas para TODO BRASIL

A empresa Marelli tem vagas de estágio para TODO BRASIL. São várias oportunidades anunciadas por uma das maiores companhias de autopeças de todo o mundo. A empresa está divulgando estágios em diversas fábricas presentes no país. A Marelli reforça que existe para buscar inovação e transformação no futuro da mobilidade com diversidade, sustentabilidade e excelência em seus serviços.

Marelli tem vagas de estágio pelo país

A Marelli oferece assistência médica e odontológica, bolsa auxílio, café da manhã, cesta de Natal, convênio com empresas parceiras, programa de treinamentos, seguro de vida e restaurante interno. As oportunidades são para as unidades situadas nas regiões de:

Mauá (SP);

Amparo (SP);

Hortolândia (SP);

Lavras (MG);

Goiana (PE);

Contagem (MG);

Resende (RJ).

Os setores disponíveis para contratação são Compras; Manutenção; Manufatura; Melhoria contínua; Tecnologia; Recursos humanos; Jurídico, Comunicação interna; Financeiro; Saúde, segurança e meio ambiente; Qualidade; Engenharia de desenvolvimento; Engenharia de testes; Logística; Assistência técnica; Comercial.

Para tanto, os interessados em uma das oportunidades anunciadas pela Marelli devem ter os cursos em nível técnico de:

Eletrotécnica;

Mecânica;

Administração;

Eletrônica;

Mecatrônica;

Segurança do Trabalho.

Além disso, podem participar aqueles que dispuserem dos cursos superiores em Direito, Comércio Exterior, Administração, Jornalismo, Psicologia, Ciências Contábeis, Engenharia e Economia. Os candidatos precisam estar disponíveis para o estágio em turno da manhã ou tarde, seis horas diárias. A formação dos níveis superiores deve acontecer entre dezembro de 2022 a julho de 2023. É preciso, também, apresentar inglês em nível intermediário ou avançado.

Como se inscrever

Os interessados devem efetuar inscrição até o prazo de 15 de junho. Quem tiver interesse em uma das oportunidades pode cadastrar currículo diretamente no site de participação. A empresa está em busca de profissionais qualificados e que possam complementar a equipe de sucesso da Marelli!

