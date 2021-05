São quatro vagas disponíveis em São Paulo

O Fedex abre empregos para Representante de Atendimento ao Cliente em São Paulo, estão abertas quatro vagas. A empresa precisa de candidatos que possuam um nível de Inglês fluente e que tenham experiência em atendimento ao cliente em um ambiente de serviço. Acompanhe as informações para saber como se candidatar às vagas!

Fedex abre empregos para Representante de Atendimento ao Cliente

A empresa está divulgando quatro vagas em São Paulo para o cargo de Atendimento ao Cliente. Os requisitos exigidos pela empresa são:

ter fluência em Língua Inglesa;

ter disponibilidade para trabalhar em turnos variáveis;

ter experiência em atendimento ao cliente em um ambiente de serviço;

ter habilidade de digitação;

possuir habilidades comunicativas e etiqueta telefônica;

ter habilidades para resolver problemas;

manter a organização.

As atividades a serem desempenhadas são a realização dos procedimentos de entrega, retirada, pagamentos e liberação, fornecimento das atualizações de status de pacotes, o monitoramento, acompanhamento e movimentação de remessas, bem como a interpretação das atualizações de rastreamento.

Os contratados também terão que fazer a revisão de informações sobre alterações do sistema de entregas, determinando as falhas de serviço e solicitação dos reembolsos. Além disso, deverão ajudar na resolução das reclamações feitas por clientes, entre outras atividades pertinentes. O salário oferecido para a função é de R$ 2.000 a R$ 2.300, além dos seguintes benefícios:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página de participação considerando as informações e requisitos para participar do Processo Seletivo da empresa! A empresa Fedex abre empregos em São Paulo para Representante de Atendimento ao Cliente. Esta é uma oportunidade única para quem procura um emprego com benefícios e um bom salário.

