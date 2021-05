Usuários relatam demora em análise de contestações do Auxílio

Muita gente está neste momento esperando pelo resultado da análise da contestação do Auxílio Emergencial. Nas redes sociais, milhares de pessoas afirmam que estão esperando esse resultado há semanas. E o próprio Ministério da Cidadania reconhece o problema.

De acordo com o Dataprev, que é o órgão que analisa esses dados, cerca de 1.040.764 pessoas entraram com uma contestação no resultado do Auxílio. São brasileiros que tiveram uma negativa na liberação do benefício e decidiram contestar esse resultado.

Ainda de acordo com o Dataprev, desse total de pessoas, apenas cerca de 155 mil passaram por uma análise de resultado. Esses brasileiros receberam essa resposta ainda no último dia 14 deste mês. Todos os outros, ainda estão esperando uma resposta do Ministério da Cidadania.

A grande maioria das pessoas que pediram para contestar o resultado são do Cadúnico. Foram cerca de 946 mil pedidos deste grupo até aqui. Outros 94 mil são brasileiros que recebem o Auxílio via Bolsa Família. Um montante portanto bem menor.

O Ministério reconhece que muita gente ainda está esperando pelo resultado, mas ainda não definiu uma data exata para que essa reposta chegue nestas pessoas. Eles só disseram que isso vai acontecer em breve. Além disso, eles falaram também que esses brasileiros não precisam se preocupar porque quem receber com atraso vai pegar as quatro parcelas normalmente, assim como qualquer outro beneficiário.

Contestação do Auxílio

Apesar de não expressarem isso publicamente, o fato é que os funcionários do Dataprev devem estar cheios de trabalho neste momento. É que vale lembrar que a cada fim de parcela do Auxílio, eles precisam reanalisar as contas de cada uma das 39 milhões das pessoas que estão recebendo esse dinheiro.

É que a ordem do Governo Federal agora é evitar que aconteçam fraudes. Então eles estão analisando se os dados dessas pessoas mudaram de um mês para o outro. Em alguns casos, portanto, os usuários podem perder o benefício entre um pagamento e outro.

Então se imagina que esses funcionários estejam fazendo essas reanálises e ao mesmo tempo estejam também verificando os casos de contestações. Para quem está esperando, no entanto, isso não é uma boa notícia. Isso porque tem muita gente precisando deste dinheiro há muito tempo.

Prazos

Vale lembrar que as pessoas que perderam o benefício entre os pagamentos da primeira e da segunda parcela também podem contestar do resultado. Para isso, eles precisam visitar o site oficial da consulta do Auxílio. Por lá, é possível ver o motivo do cancelamento.

Se o cidadão não concorda com o motivo e acredita que aconteceu um erro do Dataprev, ele pode fazer a contestação. No entanto, vale lembrar também que este prazo está chegando ao fim. De acordo com o próprio Dataprev, eles podem fazer isso até o próximo dia 28 deste mês.

Isso vale para os informais. Os beneficiários do Bolsa Família seguem outra lógica. Quem perdeu o benefício entre a primeira e a segunda parcela aqui tem até o próximo dia 1 de junho para realizar a contestação. Nos dois casos, no entanto, é provável que o Dataprev demore um pouco nessa reanálise.