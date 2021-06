Bolsa Família: Confira o calendário da terceira e quarta parcela do auxílio

Com o fim do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família já aguardam o próximo pagamento da Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que, os segurados podem sacar e transferir o benefício no mesmo dia em que é depositado.

Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social de distribuição de renda destinado a famílias em situação de vulnerabilidade do país. Esse público está na linha da pobreza e da extrema pobreza, correspondendo a uma renda mensal por pessoa de R$ 89,01 e R$ 178,00.

Além disso, as famílias incluídas no programa são aquelas que possuem gestante e crianças ou adolescentes de até 17 anos. O benefício não é cumulativo, desta forma, os beneficiários passam a receber apenas o que lhe for mais vantajoso.

3º e 4º parcela do auxílio emergencial

Os beneficiários continuarão recebendo valores variados entre R$ 150 a R$ 375. Confira os calendários das próximas parcelas abaixo:

Inscritos NIS 3ª parcela 4ª parcela NIS de final 1 17 de junho 19 de julho NIS de final 2 18 de junho 20 de julho NIS de final 3 21 de junho 21 de julho NIS de final 4 22 de junho 22 de julho NIS de final 5 23 de junho 23 de julho NIS de final 6 24 de junho 26 de julho NIS de final 7 25 de junho 27 de julho NIS de final 8 28 de junho 28 de julho NIS de final 9 29 de junho 29 de julho NIS de final 0 30 de junho 30 de julho

Como sacar o dinheiro?

Para realizar o saque do benefício, os segurados devem acessar o aplicativo do Caixa Tem e seguir as orientações logo abaixo:

Selecione a opção “saque sem cartão”; Em seguida, clique em “gerar código de saque”; Feito isto, insira a sua senha para visualizar e salvar o código – o código inspira em 1h; Agora, vá até uma agência da Caixa, unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui e apresentar o código para efetuar a operação.

Além do saque, o usuário pode fazer transferências, compras online ou presenciais utilizando o cartão de débito virtual ou QR Code, fazer recarga no celular, realizar pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços disponíveis na plataforma.

Veja também: Cartão de crédito para negativados Caixa Simples: Veja como solicitar