CAIXA: Novo Feirão da Casa Própria é anunciado; saiba como participar online

A Caixa Econômica Federal anunciou na última segunda-feira (07), a primeira edição virtual do Feirão da Casa Própria. O feirão promovido pela instituição permitirá o financiamento integral de imóveis, sem a necessidade de entrada e com até seis meses para o início do pagamento das parcelas.

A ação será realizada entre os dias 25 de junho a 4 julho. No geral, 180 mil imóveis serão oferecidos em todo Brasil, com parceria em 600 construtoras, conforme informações da Caixa. Além disso, os interessados poderão escolher o imóvel por meio da plataforma do Feirão, onde até simulação pode ser realizada.

Imóveis do Feirão

Do total de imóveis ofertados no feirão da Caixa, aproximadamente 6 mil são da própria instituição financeira. Esses poderão ser financiados completamente, sem cobrança de parcela de entrada e com seis meses de carência para o pagamento.

Vale ressaltar que, para estes imóveis da Caixa, os contratos terão taxas a partir da TR + 2,50% + remuneração da poupança.

Linha de crédito vinculada à poupança

Recentemente, a Caixa lançou uma nova linha de crédito imobiliário com juros vinculados ao saldo na conta poupança, acrescido a um percentual variável. Isso significa dizer que, as taxas de juros são a partir de 3,35% ao ano, somadas à remuneração da poupança, e com o débito atualizado todos os meses pela Taxa Referencial de Juros (TR).

A modalidade de crédito está disponível para imóveis novos, usados, construção e reforma, com um prazo de financiamento de 420 meses (35 anos) e quota de até 80%. Além disso, o banco aceita portabilidade de financiamentos realizados em outras instituições financeiras.

De acordo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa, essa linha “já representa mais de 40% de todas as contratações imobiliárias” da instituição com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) realizadas em 2021.

