Caixa vai liberar saque do auxílio emergencial para mais 4 grupos esta semana

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial para mais quatro grupos nesta semana, a começar da terça-feira (08).

Os cidadãos contemplados poderão realizar o saque em espécie do benefício, ou fazer transferências para outras contas bancárias. Nesta semana, receberão os:

Nascidos em maio, nesta terça-feira, dia 8;

Nascidos em junho, nesta quarta-feira, dia 9;

Nascidos em julho, nesta quinta-feira, dia 10; e

Nascidos em agosto, nesta sexta-feira, dia 11;

Após essas autorizações, a liberação dos saques do auxílio retornará somente no dia 14 de junho, seguindo até o dia 17, quando também os inscritos do Bolsa Família receberão a terceira parcela do benefício.

Valor do benefício do auxílio emergencial

De acordo com as condições da medida provisória que viabilizou esta nova rodada, o auxílio emergencial terá quatro parcelas, e pagará valores conforme características familiares. Sendo:

R$ 375 para famílias chefiadas por mães solteiras;

R$ 250 para famílias com um casal e filhos;

R$ 150 para famílias de um membro só.

Como realizar o saque do benefício

Para realizar o saque em espécie do auxílio, é preciso acessar a conta poupança social digital no Caixa Tem e seguir as orientações abaixo:

Selecione a opção “saque sem cartão”; Clique em “gerar código de saque”; Informe uma senha para visualizar o código de saque na tela do celular, (esse código possui validade de uma hora); Feito isto, vá até uma agência da Caixa, unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui e apresente o código para efetuar a operação.

Além do saque, o beneficiário pode fazer transferências para outras contas, ou então movimentar o valor do benefício por meio dos próprios recursos disponíveis no aplicativo Caixa Tem.

Dentre estes recursos, estão o de realizar compras usando o cartão de débito virtual ou usando o QR Code, pagar boletos e contas diversas, fazer recarga no celular, entre outros serviços.

