Ciência: Como o clima espacial afeta a Terra

O clima espacial emite grandes quantidades de energia no espaço interplanetário, mas apenas as tempestades solares direcionadas à Terra, ou que surgem do lado do Sol que atualmente está voltado para a Terra, têm o potencial de nos impactar.

Quando a Terra-dirigida tempestades solares não ocorrer, eles podem significar problemas para tecnologias humanos, bem como a saúde humana. E, ao contrário do clima terrestre, que afeta no máximo várias cidades, estados ou países, os efeitos do clima espacial são sentidos em escala global.

Tempestades geomagnéticas

Sempre que o material solar do vento solar ou erupções solares chega à Terra, ele se choca com a magnetosfera do nosso planeta – o campo magnético semelhante a um escudo gerado pelo ferro derretido eletricamente carregado fluindo no núcleo da Terra.

Inicialmente, as partículas solares são desviadas; mas à medida que as partículas empurrando contra a magnetosfera se acumulam, o acúmulo de energia eventualmente acelera algumas das partículas carregadas que passam pela magnetosfera.

Uma vez dentro, essas partículas viajam ao longo das linhas do campo magnético da Terra, penetrando na atmosfera perto dos polos norte e sul e criando tempestades geomagnéticas – flutuações no campo magnético da Terra.

Ao entrar na atmosfera superior da Terra, essas partículas carregadas causam estragos na ionosfera – a camada da atmosfera que se estende de cerca de 37 a 190 milhas acima da superfície da Terra.

Eles absorvem ondas de rádio de alta frequência (HF), que podem fazer comunicações de rádio, bem como comunicações por satélite e sistemas GPS (que usam sinais de frequência ultra-alta) para entrar em pane.

Além disso, podem sobrecarregar as redes de energia elétrica e podem até penetrar profundamente no DNA biológico de humanos viajando em aeronaves de alto voo, expondo-os ao envenenamento por radiação.

Auroras

Nem todos os climas espaciais viajam para a Terra para fazer travessuras. À medida que as partículas cósmicas de alta energia das tempestades solares passam pela magnetosfera, seus elétrons começam a reagir com gases na atmosfera superior da Terra e acendem auroras nos céus de nosso planeta.

A aurora boreal , ou luzes do norte, dançam no polo norte, enquanto a aurora australis, ou luzes do sul, cintilam no polo sul.

Quando esses elétrons se misturam com o oxigênio da Terra, as luzes verdes da aurora são acesas, enquanto o nitrogênio produz o vermelho e cores aurorais rosa.

Normalmente, as auroras são visíveis apenas nas regiões polares da Terra, mas se uma tempestade solar for particularmente intensa, seu brilho luminoso pode ser visto em latitudes mais baixas.

Durante uma tempestade geomagnética desencadeada por CME conhecida como o Evento Carrington de 1859, por exemplo, a aurora podia ser vista em Cuba.

Aquecimento e resfriamento global

O brilho do Sol também afeta o clima da Terra. Durante os máximos solares, quando o Sol está mais ativo com manchas solares e tempestades solares, a Terra se aquece naturalmente; mas apenas ligeiramente. De acordo dados oficiais, apenas cerca de um décimo de 1% a mais de energia solar chega à Terra.

Da mesma forma, durante os mínimos solares, o clima da Terra esfria ligeiramente.