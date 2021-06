INSS não realiza processo de prova de vida pelo Whats App

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não realiza qualquer procedimento de prova de vida por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Isso significa dizer que o segurado que recebe uma mensagem pedindo pra enviar fotos de documentos pelo app precisa fazer uma denúncia pois está sendo vítima de um golpe.

Nas redes sociais, vem crescendo o número de pessoas que estão dizendo que supostos agentes do INSS estão ligando para pedir essas informações. Nesses golpes, membros da quadrilha fazem primeiro essa ligação e só depois entram em contato pelo aplicativo.

No WhatsApp eles pedem para que a pessoa envie a foto do rosto e de alguns documentos. A quadrilha afirma que os cidadãos precisam fazer isso para não perder o benefício previdenciário. É justamente com esse argumento que eles estão conseguindo enganar muita gente.

No entanto, é importante se manter esperto neste momento. Há alguma semanas, o próprio INSS fez um alerta sobre a existência deste tipo de golpe. Eles afirmaram que não pedem para que ninguém envie fotografias de documentos pessoais nem pelo WhatsApp nem por qualquer outro aplicativo de mensagens.

Ao receber essa ligação e perceber que está sendo vítima de um golpe, é muito importante relatar o caso nas contas oficiais do INSS. É que essas informações podem ajudar a polícia a encontrar a quadrilha ou as quadrilhas. Isso pode impedir portanto que mais gente caia na fraude.

Ajuda com tecnologia

Um outro pedido dos agentes do INSS é para que os filhos e netos tomem muito cuidado com os seus avós ou familiares mais velhos. É que boa parte desses idosos não possuem muita familiaridade com o mundo da tecnologia. É por isso, aliás, que eles são as vítimas preferenciais.

Além disso, os bandidos costumam se aproveitar de momentos de fragilidade como esse. É que muitos aposentados estão preocupados com os seus benefícios agora. Como o INSS acabou de retomar a obrigatoriedade da prova de vida, muita desinformação está correndo pela internet.

Especialistas afirmam que não há uma maneira mágica de se livrar dos golpes. Qualquer pessoa pode acabar caindo em um. No entanto, uma simples conversa com um idoso pode ajudar a prevenir que situações como esta ocorram em um futuro próximo.

Prova de vida

Como dito, o INSS acabou de retomar a obrigatoriedade do processo de prova de vida no Brasil. Isso significa dizer que as pessoas que não fizerem isso poderão perder o benefício previdenciário. No entanto, não é preciso ter pressa. Basta olhar o calendário dos novos prazos do ano.

Veja abaixo:

Para fazer a prova de vida é importante saber como está o horário alternativo do banco em que o aposentado recebe o benefício. Ele só precisa levar alguns documentos básicos consigo. Não precisa tirar qualquer tipo de fotografia, muito menos entregar essas imagens para alguém.

Quem perder esse prazo vai ter uma suspensão do dinheiro. E vai seguir assim por seis meses. Logo depois desse período de tempo, o INSS cancela de vez a aposentadoria. Por isso é importante prestar atenção nesse calendário. Quem fez a prova de vida entre março de 2020 e agora não precisa realizar o processo novamente agora.