iPhone com iOS 15 poderá ser rastreado até se for resetado em roubo

A Apple vai permitir que Iphones sejam rastreados depois de roubados, mesmo se forem desligados ou resetados. A novidade chega com o iOS 15.

A nova versão do sistema operacional da Apple será liberada para smartphones a partir do Iphone 6s. Atualização começará entre setembro e outubro deste ano.

O rastreamento vai constar no aplicativo Find My que é utilizado para rastrear Iphones. A novidade vai funcionar mesmo se o Iphone estiver desligado ou for resetado. A opção precisará ser ativada no Find My.