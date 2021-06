Prefeitura de Maçambará – RS abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Maçambará – RS faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 04 vagas em cargos de nível superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Fonoaudiólogo (1 vaga) e Médico Clínico Geral (3 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.024,07 a R$ 7.026,83, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de junho de 2021, presencialmente, na Prefeitura Municipal, localizado na rua Otávio Silveira nº 306, Centro, ou mediante envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de email: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova prova de títulos, em data prevista no dia 29 de junho de 2021, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válida por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

FONOAUDIÓLOGO: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia fonoaudiologica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências, projetar, dirigir e efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas, dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; entre outros.

MEDICO CLINICO GERAL: Dirigir equipes e prestar socorros urgentes, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva; providenciar e realizar tratamentos especializados; realizar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnósticos e tratamento; entre outros.

EDITAL 06/2021