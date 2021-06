Sidia oferece 170 vagas de emprego para diversas áreas

O Sidia, maior instituto de P&D do país, está oferecendo 170 vagas de emprego para diversas áreas. A empresa está em busca de profissionais que desejam ir além e apoiem a transformação digital por meio do desenvolvimento de soluções para o mercado local e global.

Há chances para as áreas Administrativa, Arte, Design, Software e Testes, com atuação focada em UI/UX design, full stack, IoT, back-end, front-end, protocol, mobile, inteligência artificial e correlatas. Além disso, a Sidia recruta estudantes universitários para novos negócios, FOTA/FUS, SMC, SWPL, TI e VD.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se as de analista de dados para Business Intelligence, analista de projetos, assistente administrativo, analista de segurança patrimonial, designer de jogos, produtor de arte, designer de produtos, designer visual, cientista de dados, coordenador técnico, desenvolvedor de testes, dev front-end, dev full stack, gerente técnico, especialista técnico, product owner, entre outros.

Apesar de os requisitos variarem de acordo com o cargo desejado, a empresa informa que as vagas exigem conhecimento no idioma inglês (intermediário ou avançado) e são direcionadas a candidatos com formação superior nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Software, Design, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica.

Boa comunicação, relacionamento interpessoal e experiência anterior na área também são considerados diferenciais importantes em grande parte das vagas.

Os contratados terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura, transporte fretado ou estacionamento, seguro de vida, horário flexível, convênio com drogaria, auxílio creche-escola e bônus anual por atingimento de metas, além de dress code despojado, ambiente colaborativo e descontraído, espaços de descontração.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades ofertadas pela Sidia deverão acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.