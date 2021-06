SP: Governo capacita profissionais para a implementação do Novo Ensino Médio 

A Secretaria do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá mais um passo para a implementação do Novo Ensino Médio.

A programação sobre a proposta que começa ainda em 2021, contará com estudantes da primeira série do Ensino Médio.

Ademais, o evento no Memorial da América Latina, reuniu dirigentes, supervisores, diretores do núcleo pedagógico e demais profissionais de todas as Diretorias de Ensino.

As discussões giraram em torno da legislação, histórico de diálogos com alunos e professores, benefícios para acesso ao ensino superior, carga horária, itinerários informativos e manifestação de interesse.

O Novo Ensino Médio buscará aproximar os estudantes das transformações da sociedade e do mercado de trabalho, por meio de um currículo mais flexível.

A proposta inicial tratará principalmente três frentes:

O desenvolvimento do protagonismo e do Projeto de Vida dos estudantes;

A valorização da aprendizagem com a ampliação da carga horária de estudos;

E a garantia de direitos de aprendizagem comuns.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares:“O ensino médio tem que ir além de preparar para o vestibular. Precisamos, enquanto rede, incentivar novos olhares, percepções, aptidões individuais em toda a trajetória de aprendizagem dos estudantes”.

Já quando o assunto é ensino superior, uma pesquisa realizada com estudantes demonstrou que a “preparação para o vestibulares” foi a terceira opção estudantil com 21,8%.

Ficando atrás de “estudar as disciplinas que mais gosta” com 33,2% e “ingresso no mundo de trabalho” com 59,8%.

Novo Ensino Médio: Trajetória e características

Todo o projeto e percurso de implementação do Novo Ensino Médio foi relembrado pela equipe da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Através de discussões sobre a necessidade de mudanças no currículo, por meio de consultas virtuais e presenciais.

De acordo com o coordenador pedagógico, Caetano Siqueira: “Com os insumos dos alunos e professores, pudemos construir um material formativo para dar apoio durante esse processo de implantação”.

O Novo Ensino Médio permite escolhas, oferecendo autonomia e engajamento dos estudantes, além da conclusão da educação básica com mais preparo para o futuro.

Além disso, o novo modelo será dividido em duas partes:

Formação Geral Básica (FGB)

Aprofundamento

Durante a Formação Geral Básica, todos os estudantes terão acesso aos mesmos direitos de aprendizagem, de todas as áreas do conhecimento.

Por fim, durante o aprofundamento eles poderão escolher a área ou áreas integradas que mais se assemelham com o seu projeto de vida.

E então, gostou da matéria sobre o Novo Ensino Médio?

