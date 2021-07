5 dicas para aumentar a produtividade nos estudos

A produtividade é a capacidade do que ou de quem é produtivo, ou seja, diz respeito à eficiência ou ao rendimento nos estudos ou no trabalho. Ter uma boa produtividade pode ser a chave para obter boas notas em provas de concursos ou vestibulares.

No entanto, qualquer interferência ou pequeno erro pode afetar negativamente a produtividade do estudante e nem sempre é fácil manter o foco nos estudos em casa. Pensando nisso, apresentamos abaixo cinco dicas de como melhorar a sua produtividade ou manter um bom nível nos estudos. Confira!

Dicas para ter uma boa produtividade

Planeje as atividades

Pode parecer besteira, mas um bom planejamento interfere diretamente no seu rendimento. Portanto, planeje sempre as tarefas semanais e diárias. Ao acordar ou ao iniciar o seu momento de estudo, liste o que você precisa fazer naquele dia, quais matérias deve estudar e estipule quanto tempo você tem disponível para cada tarefa.

Trace metas

Crie metas para aumentar a sua produtividade nos estudos, pois ter metas pode motivar você a obter determinado resultado. No entanto, é preciso ser realista e traçar metas a curto ou médio prazo, como, por exemplo, ler todas as obras obrigatórias do seu vestibular até um determinado mês.

Evite distrações

Pequenas distrações como notificações de redes sociais ou som de televisão, por exemplo, prejudicam o foco. Por isso, evite o máximo que você seja interrompido durante os estudos, seja por seus familiares ou por seu aparelho de celular. Uma boa dica é desligar o celular no momento do estudo ou colocá-lo no modo silencioso.

Faça pausas

Ter uma boa produtividade nos estudos diz respeito mais à qualidade do que à quantidade de horas dedicas. Por isso, evite longas horas de estudo sem pausa porque isso pode cansar o seu cérebro. Estabeleça pequenas pausas entre os blocos de estudo e aproveite para realizar um alongamento, fazer um lanche, ou conferir as suas redes sociais. A técnica pomodoro é uma ótima aliada.

Crie um bom ambiente

Por fim, cuide do seu ambiente de estudo. O ideal para aumentar a sua produtividade é estudar em um local tranquilo, com pouco ou nenhum ruído externo e com boa iluminação. Além disso, mantenha o seu material de estudo, como livros e apostilas, organizado.

