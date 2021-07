Auxílio Emergencial e 13º salário do INSS: Veja quem já pode sacar

A Caixa Econômica Federal liberou dois benefícios para serem sacados. Portanto, mais um grupo do auxílio emergencial pode sacar ou transferir a terceira parcela do programa, e mais dois grupo dos aposentados e pensionistas podem ter acesso a segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em relação ao auxílio emergencial, na quinta-feira (1º), o calendário de liberação dos saques em espécie e transferências entrou em vigência. O cronograma é destinado aos beneficiários inscritos via site, aplicativo e CadÚnico.

Ainda na última quinta-feira, puderam resgatar o benefício os segurados nascidos em janeiro e, na sexta-feira (02), os nascidos em fevereiro puderam ter o valor em mãos. O calendário deve ser encerrado no dia 19 de julho, quando os nascidos em dezembro poderão ter acesso ao auxílio.

Calendário de saques da terceira parcela

Nascidos em Saques Janeiro 1 de julho Fevereiro 2 de julho Março 5 de julho Abril 6 de julho Maio 8 de julho Junho 9 de julho Julho 12 de julho Agosto 13 de julho Setembro 14 de julho Outubro 15 de julho Novembro 16 de julho Dezembro 19 de julho

13° salário do INSS

Enquanto isso, os segurados do INSS estão recebendo a segunda parcela do 13º salário. O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, é dividido em dois grupos distintos, o primeiro é composto pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo, e o segundo pelos cidadãos que recebem um valor maior.

Assim, com relação aos beneficiários que ganham um piso nacional, na última sexta-feira (2), receberam aqueles que possuem o NIS terminado em 7. Os segurados que ganham mais que um salário mínimo, cujo NIS termina em 2 e 7, também receberam.

Vale salientar que o valor da segunda parcela é sujeito a descontos do Imposto de Renda, caso o segurado seja contribuinte da Receite Federal. Além disso, pela legislação, só podem receber o 13º salário os cidadãos que ganham aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Contudo, estão isentos de receber o abono natalino, aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Calendário de pagamento da segunda parcela do 13º do INSS

Benefícios com valor máximo de um salário mínimo

Dígito final 2ª parcela – Junho 1 24 de junho 2 25 de junho 3 28 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 01 de julho 7 02 de julho 8 05 de julho 9 06 de julho 0 07 de julho

Benefícios superiores a um salário mínimo

Dígito final 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de julho 2 e 7 02 de julho 3 e 8 04 de julho 4 e 9 06 de julho 5 e 0 07 de julho

