CadÚnico: os benefícios que você poderá conseguir neste ano

O Cadastro Único (CadÚnico) é um sistema responsável em recolher todos os dados e informações de famílias em situação de vulnerabilidade social no país. Através dele, surgem vários benefícios para atender essa população.

Portanto, quando o Governo Federal lança um programa social, deve ser feita uma buscar as famílias cadastradas no sistema e analisar informações, como o nível de escolaridade, situação de trabalho e renda, além da residência das famílias.

Esse procedimento fará com que os gerenciadores incluam essas famílias em programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família.

Veja quais são os benefícios que podem ser garantidos com o CadÚnico:

Você Pode Gostar Também:

Bolsa Família;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Programa Minha Casa Minha Vida;

Isenção de taxa em concursos públicos;

Água para todos;

Aposentadoria para pessoas de baixa renda;

Programa Brasil Alfabetizado;

Benefício de Prestação de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Bolsa Estiagem;

Bolsa Verde (Programa de Apoio a Conservação Ambiental);

Carta Social;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carteira do Idoso;

Casa Verde e Amarela;

Crédito Instalação;

ENEM;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programa Nacional de Reforma Agrária Rural;

Serviços Assistenciais, Programas Cisternas;

Tarifa Social de Energia Elétrica e;

Telefone Popular.

De acordo com o Governo Federal, cerca de 127 milhões de pessoas estão inscritas no CadÚnico.

Sobre o auxílio emergencial de 2020, os pagamentos eram no valor de R$ 600 para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico. As mulheres chefes de família recebiam cotas duplas, chegando a R$ 1.200.

No mesmo ano, a partir do mês de setembro, o governo prorrogou o pagamento do benefício até dezembro e com um valor reduzido, passando para R$ 300 cada parcela e R$ 600 para mães chefes de família.