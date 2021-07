Caixa libera crédito de até 3 anos de saque do FGTS em 2021

Os trabalhadores com carteira assinada têm direito aos valores no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, para resgatar esses saldos, precisam cumprir os requisitos estabelecidos pelo próprio FGTS.

Muitos cidadãos aguardavam a liberação do saque emergencial do FGTS este ano, porém a medida não será disponibilizada, embora estivesse no plano de contingência a pandemia da Covid-19.

Diante disso, muitos trabalhadores estão aderindo a modalidade do saque-aniversário do FGTS, que pode até mesmo ser antecipado por meio de um empréstimo na Caixa Econômica Federal.

Saque-aniversário

O saque-aniversário é uma modalidade não obrigatória, ou seja, é o trabalhador quem decide se quer ou não receber parte do FGTS todos os anos no mês do seu aniversário. Todavia, como qualquer outra iniciativa, este tipo de resgate pode excluir outros direitos.

O cidadão que aderir a modalidade perde o direito de receber o saque-rescisão do FGTS diante demissão sem justa causa. Contudo, pode ser repassada a multa de 40% sobre o saldo do FGTS do trabalhador.

Além disso, é válido ressaltar que o cidadão que optou pelo saque-aniversário pode retornar ao saque-rescisão, porém, após dois anos e um mês.

Como aderir ao saque-aniversário

O trabalhador interessado em aderir a modalidade deve acessar o aplicativo do FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br até o último dia do mês de seu aniversário. Diante disso, basta abrir o canal digital e clicar na opção “Meu FGTS”.

Na sequência, acesse a aba “Opção Sistemática de Saque FGTS” e clique em “Optar”. O sistema da plataforma possibilitará que uma simulação seja feita para projetar o valor que receberá em 2021, ou em 2022, caso o prazo já tenha passado.

Caixa libera três anos do saque-aniversário

Aqueles que aderiram ao saque-aniversário podem receber até três parcelas adiantados da modalidade. Isso porque, a Caixa Econômica está oferecendo um empréstimo com garantia no FGTS para os cidadãos que desejam antecipar o seu saque-aniversário em até três anos. A contratação é possível até para aqueles que se encontram com o nome sujo.

Condições do empréstimo da Caixa

Por ser um crédito consignado, ou seja, com garantia no próprio FGTS, a Caixa disponibiliza ótimas condições. Confira abaixo:

Taxa de juros mensal de: 0,99%;

Acumulado de juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo para empréstimo: R$ 2 mil;

Antecipação: de até 3 anos do benefício.

Como solicitar o crédito

Para solicitar o empréstimo da Caixa, basta:

Acessar o aplicativo FGTS ou o internet Banking da Caixa Econômica Federal; Escolher a opção da linha de crédito; Preencher a quantidade de parcelas e o valor que deseja solicitar de antecipação; Realizar uma simulação; Caso concorde com os valores, clicar em “contratar”; Fazer a assinatura eletrônica; e Salvar o comprovante para finalizar a operação.

