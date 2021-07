Caixa Tem pode ter conta encerrada por telefone; veja como fazer

Em 2020, a Caixa Econômica Federal facilitou a abertura de contas poupanças sociais digitais para os beneficiários do auxílio emergencial. O procedimento não custou nenhum trabalho ao cidadão contemplado.

Porém, até então, aqueles não desejam mais utilizar a conta do Caixa Tem devem comparecer a uma agência da instituição para solicitar o encerramento da conta. Muitos não compreenderam a posição da Caixa, vista a praticidade que foi no momento de conceder a conta.

Também, vale ressaltar, que não só os segurados do auxílio emergencial estão nessa situação, mas também os cidadãos que receberam o seguro desemprego, abono salarial PIS/Pasep e Bolsa Família, benefícios que a plataforma também gerencia.

Posicionamento da Caixa Econômica

O banco informou que a manutenção da conta dessa espécie é gratuita e que mais funcionalidades serão liberadas no aplicativo. No total, a plataforma possui mais de 107 milhões de correntistas.

Segundo a Defesa do Consumidor (Idec), baseado no regulamento do Banco Central, a melhor maneira de encerrar uma conta bancária, é por meio de uma solicitação formal e presencial.

“É importante também guardar uma cópia do requerimento para que sirva de comprovante da solicitação e resguarde o ex-correntista de futuras cobranças indevidas”, informa o Idec.

O Banco Central prevê na resolução 2.747/2000, que obrigatoriamente a instituição financeira deve encerrar a conta em até 30 dias. Além disso, a solicitação de encerramento pode realizada em qualquer agência no banco da conta em questão.

Todavia, as contas não podem ser excluídas caso possua algum saldo devedor ou descontos de contratos nos quais o correntista vinculou ao banco. Neste caso, o cidadão pode optar por manter um pacote mais reduzido, com serviços que fato serão utilizados, deixando a conta ainda ativa.

Atualização da Caixa

Após as discussões sobre a temática, a Caixa informa que o cliente pode pedir o cancelamento da conta através do SAC (0800 726 0101), na Ouvidoria (0800 725 7474) ou nas agências do banco. Mais uma vez, o banco se mostra compreensível, possibilitando a simplicidade de comodidade de seus clientes.

