Como focar nos estudos? Veja algumas dicas

Neste artigo nós vamos lhe ajudar a focar nos estudos e assim conquistar uma aprendizagem muito mais fluída e organizada. Afinal, manter o foco pode ser algo muito difícil para muita gente, mas, com alguns estímulos organizados, esse problema pode ser amenizado. Acompanhe o texto e saiba mais!

Como focar nos estudos?

Não existe receita pronta quando o assunto é focar nos estudos. O que existe é o autoconhecimento e a organização interna que seja capaz de apontar quais estímulos são mais eficientes, por exemplo.

Por isso, além de considerar as nossas dicas abaixo, lembre-se de se autoanalisar com frequência. Assim você encontrará a sua maneira de sentir mais focado e produtivo, ok?

Dito isso, vamos às sugestões que podem servir de alicerce durante essa trajetória:

1- Comece escolhendo um local adequado

Você sabia que o local dos estudos faz toda a diferença? Pois bem!

Por isso você precisa escolher um ambiente que seja adequado e que promova uma maior concentração e foco nos estudos. Nesse caso, avalie alguns fatores:

Iluminação: Quanto mais luz natural, mais “acordada” a nossa mente fica.

Organização: Um ambiente organizado nos ajuda a manter o foco, enquanto a bagunça tira a nossa atenção.

Barulho: Evite ambientes com muita circulação de pessoas e, se não for possível, use bons fones de ouvido.

Espaço fixo: Se você se fixar em um cantinho da casa, as chances de “acostumar a sua mente” são ainda maiores.

2- Tenha uma boa noite de sono e alimente-se bem antes de estudar

Não adianta querer saber como focar nos estudos se você estiver “caindo” de sono. Isto é, a sua mente precisa ter uma boa noite de sono para conseguir focar e se concentrar. Portanto, procure criar uma rotina de higiene do sono que priorize o seu descanso.

Além disso, lembre-se de que a alimentação também faz toda a diferença: evite alimentos muito pesados e industrializados que possam causar algum mal-estar e até mesmo sonolência. Invista sempre em descascar mais e desembalar menos.

3- Intercale os estímulos e os conteúdos

Não fique saturando a sua mente. Procure sempre intercalar os conteúdos e os estímulos utilizados para a sua aprendizagem.

A nível de exemplo, use diversas ferramentas de estudos, como: vídeos, áudios, imagens (mapas mentais), textos, etc. Quanto mais estímulos para um mesmo conteúdo, maior a memorização.

4- Tenha um calendário de estudos e fuja daquela “correria”

Foque em elaborar uma boa gestão de tempo para otimizar os estudos e assim conseguir manter o foco por mais tempo. Para isso, monte um calendário bem estruturado, que respeite os seus limites e permita que você estude um pouco a cada dia, com calma e sem aquela pressão de correr contra o tempo.

5- Saiba em qual momento do dia você é mais produtivo

Descobrir o seu momento de produtividade também é fundamental para conseguir focar nos estudos. Afinal, você poderá criar uma rotina que respeite esse seu momento de maior concentração e assertividade, trazendo resultados mais promissores.

Por isso, teste estudar de manhã, de tarde e à noite, e analise em qual período do dia você focou mais e absorveu melhor os conhecimentos e invista nele.

Bons estudos!