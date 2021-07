Conta Digital MEI do Banco Inter – entenda como funciona

Como funciona a Conta Digital MEI do Banco Inter?

Conforme informa o Banco Inter em seu site, a Conta Digital MEI do Banco Inter foi criada para atender especificamente as empresas enquadradas como MEI de forma 100% digital e gratuita.

Sendo assim, essa é uma conta corrente empresarial para MEI, pensada na rotina de seu negócio. Uma vez que, por meio dessa modalidade, você faz todas as movimentações bancárias da sua empresa via Internet Banking ou App, com isenção total de tarifas, o que é uma grande vantagem das fintechs.

Cartão sem anuidade e saques gratuitos

Segundo informações do Banco Inter, ao abrir sua conta você receberá o cartão de débito Mastercard para realizar compras em débito e realizar saques em rede 24 horas, sendo saques realizados de forma gratuita.

Além das principais funcionalidades para movimentação de conta, o acesso é integrado aos diversos produtos e serviços do Banco Inter, como: investimentos, IDTVM, seguros, câmbio e empréstimos, conforme informações da instituição.

A Conta Digital MEI possui todos os serviços de uma conta corrente tradicional

Dessa forma, a Conta Digital MEI possui todos os serviços de uma conta corrente tradicional, com as facilidades e benefícios de fazer tudo onde você estiver, no mesmo App que você já utiliza para movimentar a sua Conta Digital Pessoa Física. Por isso, é uma facilidade para o MEI.

Ademais, o MEI realiza transferências entre contas (Banco Inter e demais bancos), efetua pagamento de boletos bancários, convênios, tributos, e impostos, bem como, emite boletos para depósito, e muito mais. Tudo isso via Internet Banking ou App de forma totalmente gratuita.

Você Pode Gostar Também:

Por isso, abrir uma Conta Digital MEI é vantajoso, pois possui todos os serviços de uma conta corrente tradicional, com as mesmas facilidades e benefícios.

Quais operações ocorrem na Conta Digital MEI?

Conforme informações do Banco Inter, a Conta Digital MEI permite variados serviços. Sendo assim, você poderá realizar as operações na Conta Digital MEI, de acordo com os limites abaixo:

Quantidade de transferência Terceiros (mensal): 100;

Sobre limites:

Transferência – Limite de transferência para Terceiros (diário): R$5.000,00;

Mesma titularidade – Limite de transferência Mesma Titularidade (diário): R$ 10.000,00;

Pagamentos diários – Limite de pagamento de títulos (diário): R$5.000,00;

Quantidades e valores:

Quantidade de emissão de boleto para depósito (mensal): 100;

Mínimo – Valor mínimo do boleto para depósito (por boleto): R$20,00;

Máximo – Valor máximo do boleto para depósito (por boleto): R$3.000,00;

Limite de saque (diário): R$3.000,00.

Uma conta digital isenta de tarifas pode vabilizar o planejamento financeiro de uma empresa, independentemente do porte do negócio. Por isso, pode ser interessante para a sua gestão.