CRT da 1ª Região anuncia novo Processo seletivo: Até R$3mil

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT – 01) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 31 vagas em cargos de nível médio e técnico.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (16 vagas); Assistente de Manutenção; Assistente de Tecnologia da Informação (2 vagas); Assistente Técnico (2 vagas); e Assistente de Fiscalização (11 vagas).

As lotações serão nas cidades de Cuiabá – MT; Goiânia – GO; Rio Branco – AC; Porto Velho – RO; Boa Vista – RR; Brasília – DF; Campo Grande – MS; Manaus – AM; e Palmas – TO. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de agosto de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 58,00 a R$ 65,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos e avaliação de cursos e experiência profissional.

As avaliações serão realizadas em data provável no dia 3 de outubro de 2021. A seleção é válida por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 01/2021