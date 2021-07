Daki anuncia mais de 30 novas vagas de emprego

Está em busca de uma chance para se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua oportunidade, já que a Daki anunciou mais de 30 novas vagas de emprego recentemente para diversas áreas e funções.

A startup de entregas que promete delivery “ultrarrápido” de até 15 minutos em São Paulo foi criada em janeiro de 2021, em plena pandemia, atendendo a uma demanda cada vez mais crescente do mercado. Com foco nas pessoas e com a ambição de buscar a liderança de mercado, a Daki está recrutando profissionais para suportar seu crescimento e expandir sua atuação ainda mais.

Nesse sentido, há chances para as posições de Acquisition Lead, Analista de Compras, Analista de Departamento Pessoal Júnior, Analista de Fraude, Analista de Inteligência Comercial, Analista de Operações, Analista de Qualidade e Processos, Analista de Relações Sindicais e Trabalhistas, Assistente de Operações, Auditor de Qualidade e Processos, Category Manager, City Growth Coordinator (Rio de Janeiro), City Growth Coordinator (São Paulo), Coordenador de Compras, Coordenador de Operações, Coordenador de Qualidade e Processos, Corretor de locação de imóveis, CRM Specialist, Customer Experience Assistant, Entregador (Bike), Estoquista, Expansion Specialist, Flutter Software Engineer, Gerente Centro de Distribuição – Expansão, Gerente de Filial, Gerente de Regional de Operações, Gerente de Transporte, Gerente Distrital, Head of Customer Experience, Head of Growth, Learning & Development Specialist, Marketing Engagement Analyst, Operations Specialist – Performance, Training Launcher e muito mais.

As vagas são para atuação nas cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), nas modalidades de trabalho híbrido e presencial. Há a possibilidade, ainda, de contratação no regime CLT e Pessoa Jurídica.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada. No entanto, é importante compartilhar dos nossos valores da empresa e estar disposto a embarcar em um sonho em fase de construção e expansão.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar a qualquer uma das vagas diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em https://daki.gupy.io/.