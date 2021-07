Descubra 5 fatos curiosos sobre o Império Romano

5 curiosidades sobre o Império Romano: confira!

Devido ao impacto gerado, o Império Romano é considerado um dos impérios mais importantes de toda a história da humanidade.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o Império seja tão abordado pela prova do ENEM e pelos vestibulares.

Assim, para te ajudar, o texto de hoje separou cinco fatos curiosos sobre o Império Romano. Essas curiosidades irão, sem dúvidas, auxiliar a sua compreensão do Império.

Um grande incêndio

No ano de 64 d.C., a cidade de Roma, capital do Império, foi abalada por um grande incêndio.

Os cidadãos da época acreditavam que o imperador Nero teria sido o responsável por iniciar a catástrofe, porém fontes históricas não confirmam esse fato.

O incêndio, mesmo tendo sido restrito à cidade de Roma, ficou conhecido em todo o Império.

Todos os registros foram escritos por um homem

Você sabia que quase todos os registros do Império Romano foram escritos por um só homem?

Isso mesmo. Esse homem é Tito Lívio, importante historiador da época. Fontes afirmam que o estudiosos teria escrito mais de 140 livros sobre a sua época e aquelas que a antecederam, sendo, dessa maneira, o responsável pela difusão de muitas das informações que temos sobre o Império Romano.

Altos impostos

O Império Romano se destaca na história da humanidade pela alta quantidade de impostos que eram cobrados dos cidadãos.

Os questores eram os responsáveis por recolher os impostos dos habitantes do Império. Uma grande rede de cobrança de impostos se formava, então, para conseguir cobrir todas as áreas do Império Romano.

O fim das guerras e o fim do Império

Você sabia que um dos maiores motivos que provocaram a queda do Império Romano foi o fim das guerras?

É isso mesmo. A partir de determinado momento, os imperadores romanos optaram pela redução da política expansionista do Império, em parte devido ao grande número de derrotas militares.

Porém, a diminuição do número de guerras provocou a diminuição do número de escravos, uma vez que esses eram obtidos através dos embates.

O problema é que os escravos eram a base do sistema romano. Assim, a redução do número dos mesmos afetou drasticamente a política e a economia de diversas regiões do Império Romano.

Dois Impérios

O termo “Império Romano” nos leva a pensar em um só império. Porém, a partir de determinado momento, existiram dois impérios.

Isso porque, no ano de 395 d.C., o imperador Teodósio propôs a divisão do Império em dois: o Império Romano do Ocidente (denominado também de Império Romano) e o Império Romano do Ocidente (o Império Bizantino).