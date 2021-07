Dicas para iniciar no mercado de investimentos

O que eu preciso saber para me direcionar no mundo dos investimentos?

É muito importante que conheça o mercado financeiro para que possa se direcionar no mundo dos investimentos e diversificar suas opções para ir além da poupança.

O mercado financeiro atual apresenta diversas opções para investidores. Principalmente com a popularidade dessa vertente. No entanto, é muito importante que procure conhecer todas as opções para que você tenha clareza sobre seus riscos e também para que evite cair em golpes.

Opções de renda fixa são indicadas para investidores iniciantes

Primeiramente, os investidores devem começar pelas opções de renda fixa. Uma vez que são rendimentos que apresentam um percentual total de lucro ao final do período contratado, o que deixa o investidor iniciante mais seguro.

O mercado oferece muitas opções dentro da possibilidade da renda fixa como CDB ou o Tesouro Direto, por exemplo. Além disso, são opções que permitem que você invista valores baixos e é muito importante que comece aplicando valores baixos porque dessa maneira você irá entender o comportamento do seu investimento.

Estude a volatilidade do mercado

As opções de renda variável prometem um retorno maior, no entanto, igualmente são maiores os seus riscos. Por isso, para que você invista em opções variáveis é fundamental que já tenha conhecimento sobre o funcionamento da aplicação e entenda a volatilidade do mercado.

Sendo assim, primeiramente, você deve conhecer o seu perfil de investidor, para que posteriormente possa verificar quais são as opções para que você possa sair da poupança.

No entanto, não é necessário que você retire todo o seu dinheiro da poupança de uma vez. Você pode permanecer na poupança com o objetivo de obter uma reserva de emergência, por exemplo.

Procure por informações oficiais

Ao passo que pode diversificar seus investimentos em outras modalidades. Muitas pessoas optam por permanecer com a poupança, ao passo que outras preferem investir no Tesouro Direto como uma reserva de emergência.

Essa opção é sua. No entanto, para que você possa escolher de maneira eficiente é muito importante que você procure conhecimento através de profissionais e informações oficiais. Sendo assim, sempre se informe através de sites como o site da Bolsa de Valores, do Banco Central do Brasil e de corretoras e bancos.

Aprofunde o seu conhecimento

Além disso, caso você decida consumir um conteúdo direcionado por especialistas em finanças, o Gustavo Cerbasi possui muitos livros para leigos na área de investimentos, bem como, também possui vídeos explicativos na internet.

É importante que aprofunde seu conhecimento para que você tenha ciência de todas as opções e faça suas escolhas de modo planejado.