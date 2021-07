Entrevista de Emprego Online – Dicas de Sucesso

Cuidados que fazem toda a diferença para o sucesso de uma entrevista de emprego online

A entrevista de emprego online requer alguns cuidados para que o candidato não fique aquém do seu potencial e demonstre suas capacidades, habilidades e competências.

Sendo assim, uma entrevista de emprego quando realizada de forma online não é menos importante do que uma entrevista presencial e nem requer menos cuidados.

Verifique o ambiente e construa a sua narrativa

Por isso, é importante se direcionar assertivamente e da mesma forma que ocorre na entrevista de emprego presencial. Dessa maneira, você deve se preparar e analisar a construção da sua narrativa.

No entanto, o diferencial desse modelo de entrevista é o fato de que você deve se preocupar com o ambiente no qual será realizada a entrevista de emprego e outros fatores.

A iluminação do ambiente

Para que você realize uma entrevista de emprego online, é importante que busque por um ambiente iluminado para que seu rosto seja visto integralmente pelo entrevistador. Bem como, procure um lugar da sua casa que tenha menos barulho possível.

Teste sua conexão, microfone e imagem

É importante que utilize alguns minutos que antecedem a entrevista de emprego para testar a sua conexão com a internet. Bem como, realizar testes no microfone e na imagem do seu computador.

Além disso, utilize fones de ouvido. Pois, o fone de ouvido melhora a comunicação entre entrevistador e o entrevistado, além de ajudar no isolamento dos barulhos adjacentes.

Utilize o suporte para o celular ou tablet

Caso você opte por fazer uma entrevista de emprego através do seu celular ou do seu tablet, é importante que você procure um suporte para que o aparelho fique estabilizado.

Isso porque a entrevista de emprego pode ser um pouco mais longa do que o que você programou e, pelo cansaço natural que ocorre na mão e no braço ao segurar o aparelho por muito tempo, você pode tremer muito a imagem.

Mantenha os mesmos cuidados de uma entrevista presencial

Se preocupe com a sua aparência e com a construção das informações, da mesma forma que você faria, caso você fosse pessoalmente para uma entrevista de emprego.

É importante você demonstrar interesse para o entrevistador, bem como, é relevante demonstrar que se preparou para o processo seletivo através desses pequenos cuidados citados.

Certamente, esses são pontos de atenção que fazem diferença para que demonstre o seu potencial e sua organização profissional.